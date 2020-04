Nie tylko koronawirus niszczy Francję. "To zjawisko wywoływane jest strachem"

We Francji obok epidemii koronawirusa szaleje inna plaga - donosicielstwa. Na policję dzwonią głównie osoby, które przekazują informacje o swoich nieprzestrzegających obostrzeń sanitarnych sąsiadach - informują francuskie media.

W Bordeaux 70 proc. telefonów na 17 (policyjny numer alarmowy) to donosy, to samo dzieje się w wielu innych miastach oraz w Paryżu, gdzie „prefektura policji zaapelowała do mieszkańców by nie powiadamiali jej o nieprzestrzeganiu izolacji sanitarnej