Włoskie małżeństwo - 71-letnia Sandra i 73-letni Giancarlo razem trafili do szpitala przez zarażenie koronawirusem. W trakcie pobytu w placówce para obchodziła swoją 50. rocznicę ślubu pary. Personel medyczny postanowił im zrobić niecodzienną niespodziankę.

Koronawirus szybko rozprzestrzenia się po cały świecie. Najwięcej zachorowań w Europie i ofiar śmiertelnych jest m.in. we Włoszech, Hiszpanii, czy też Francji. Tamtejsza służba zdrowia ma ogrom pracy. Jednak medykom z Włoch pandemia SARS-CoV-2 nie przeszkodziła w tym, aby dwóm pacjentom sprawić niespodziankę z okazji ich złotych godów.

Małżeństwo, które trafiło na oddział intensywnej terapii w szpitalu Murri w miejscowości Fermo, obchodziło 50. rocznicę ślubu. Okryła to pielęgniarka Roberta Ferretti, która w mediach społecznościowych poinformowała, że Sandra w trakcie pobytu w szpitalu dużo płakała, bo bała się o zdrowie i życie swojego męża. Ten natomiast personelowi medycznemu opowiadał o ich miłości.

Gdy medyczka odkryła, że para ma rocznicę ślubu, razem z innymi pracownikami szpitala, postanowiła zrobić im niemałą niespodziankę. Roberta Ferretti razem z pielęgniarzami i lekarzami zorganizowali małżeństwu torcik, a na nim umieścili 50 świeczek. Załoga szpitala połączyła łóżka pary, tak, aby Sandra i Giancarlo mogli trzymać się za ręce i wyznać sobie miłość.

Koronawirus we Włoszech

We Włoszech w ciągu ostatniej doby przez koronawirusa zmarło 57 osób. Od początku epidemii w tym kraju bilans ten wzrósł do 21 645 przypadków. Liczba wszystkich osób chory w do 165 tysięcy. Wyleczono natomiast już 38 tysięcy przypadków.

