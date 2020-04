Pytany o liczbę zakażeń koronawirusem w Polsce w ciągu doby minister zdrowia odpowiedział: "ta liczba oscyluje w okolicach czterystu". Natomiast na pytanie czy obserwujemy właśnie szczyt zachorowań czy ognisk choroby nadal przybywa i jak wpłynie to na ew. przedłużenie wprowadzonych ograniczeń, odparł: - Liczba zachorowań oczywiście rośnie oraz będzie przyrastała. - To, czy uda się to ograniczyć - to tylko od nas zależy - wyjaśnił Szumowski.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że "nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach". - W związku z tym, analizujemy tutaj wspólnie z panem premierem możliwości dalszych naszych działań w perspektywie najbliższych tygodni - podkreślił Szumowski.

Szumowski o testach na koronawirusa

- W tej chwili testujemy około 6 tys. na dobę. Możliwości laboratoriów są znacznie większe. W tej chwili w laboratoriach jest już na miejscu 150 tys. testów. Kolejne 500 tys. jest zakontraktowane. W sumie mamy zakontraktowanych blisko 800 tys. tych testów genetycznych oczywiście - podkreślił na konferencji prasowej Szumowski.

Dodał, że w Polsce są także testy immunologiczne, tzw. szybkie testy, które zostały dostarczone do szpitali "w celu przebadania, sprawdzenia, jak one będą sprawdzały się w polskich warunkach". - Te wszystkie dane mówią o tym, że chcemy, żeby jak najszybciej i jak najwięcej testować - zapowiedział minister. Zwrócił uwagę, że "medycy mają szybką ścieżkę testowania".

Jak popatrzymy na cyfry, na liczby, u nas jest około 5 proc. dodatnich wyników w całej puli testów, w innych krajach te cyfry wahają się od 7,5 w Izraelu, 6 w Czechach, a we Francji czy w Wielkiej Brytanii wręcz sięgają powyżej 20 proc.

- stwierdził Szumowski. Ocenił, że "to nadal pokazuje, że na ilość zakażonych u nas robi się tych testów stosunkowo dużo, ale - jak mówił - ta ilość będzie zwiększana "w ramach możliwości całego systemu, w ramach możliwości laborantów i diagnostów laboratoryjnych".

Koronawirus w Polsce

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dotychczas 3503 przypadki zakażenia koronawirusem w całym kraju. Zanotowano również 73 ofiary śmiertelnych. Ostatnie dwie osoby, które zmarły to 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące.

Od kilku tygodni rząd stopniowo wprowadza obostrzenia dot. życia społecznego. Zamknięte są: placówki edukacyjne, kulturalne, lokale gastronomiczne. W sklepach spożywczych i placówkach pocztowych obowiązuje limit klientów (max. 2-3 osoby na kasę).

Zamknięte są także parki, bulwary i inne miejsce rekreacji. Wychodzenie z domu dozwolone jest tylko w przypadku przemieszczania się do pracy, w celach zdrowotnych, rodzinnych bądź na spacer (np. z psem). Dwie osoby mogą iść obok siebie zachowując dystans co najmniej dwóch metrów, a osoby poniżej 18. roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/Twitter