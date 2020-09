Przenieśli koronawirusa z wesel do szkół. Kolejne placówki zamknięte

Koronawirusa wykryto w dwóch szkołach w Olsztynie – liceum nr 2 i katolickiej podstawówce przy ul. Wyszyńskiego, w zespole szkół w Działdowie i w podstawówce w Lubawie. - Zakażenia wykryte w placówkach oświatowych to albo efekt uczestniczenia w weselach, albo kontaktu z osobą zakażoną podczas wesela – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.

W szkole w Działdowie i w podstawówce w Olsztynie zakażenie wykryto u pracowników szkoły, w liceum w Olsztynie i podstawówce w Lubawie zakażenie potwierdzono u uczniów. - Przychyliliśmy się do wniosków dyrektorów szkół i zaopiniowaliśmy w przypadku liceum w Olsztynie naukę zdalną do 14 września, a w przypadku podstawówki w Olsztynie klasy, które uczyła osoba zakażona będą uczyć się zdalnie, a pozostałe klasy będą uczyć się normalnym trybem – poinformowała powiatowy inspektor sanitarny w Olsztynie Teresa Parys. W związku ze stwierdzeniem zakażenia koronawirusem szkoła z Działdowa będzie pracowała w trybie zdalnym do 11 września. PAP nie udało się ustalić, w jaki sposób będzie pracowała podstawówka w Lubawie.

Małgorzata Hochleitner z olsztyńskiego kuratorium powiedziała, że dyrektorzy wszystkich szkół, w których potwierdzono przypadki zakażenia są w kontakcie z kuratorium, jednak do popołudnia w poniedziałek jedynie szkoła w Działdowie dopełniła wszelkich formalności związanych ze zmianą trybu nauczania. Pozostałe placówki nie mogły tego dokonać, bo czekały na wiążące je opinie służb sanitarnych.

Przedstawicielka kuratorium powiedziała, że w poniedziałek dopełniono także formalności pozwalających na naukę hybrydową jednego ucznia ze specjalnego ośrodka OREW w Biskupcu. - Ta decyzja nie wiąże się z zakażeniem tego ucznia, jest wydana w celach profilaktycznych – powiedziała Hochleitner.

RadioZET.pl/PAP