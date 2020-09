10-latek śmiertelną ofiarą koronawirusa. Zmarł po 10 dniach od zakażenia

10-latek z wyspy Guam śmiertelną ofiarą koronawirusa. Chłopiec zmarł po 10 dniach od zakażenia. Według najnowszych danych aż co dziesiąty test na obecność koronawirusa wśród mieszkańców Guam daje wynik pozytywny.

Koronawirus na świecie nie odpuszcza. Według danych WHO na całym świecie do tej pory koronawirusem zakaziło się 28,79 mln. WHO poinformowała także o 5537 zgonach w ciągu ostatniej doby. Tym samym całkowita liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wynosi 917 417.

Ostatnia doba była ponadto rekordowa jeżeli chodzi o dzienny przyrost zakażeń. W niedzielę odnotowano 307 930 przypadków infekcji. Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń WHO odnotowała 6 września, gdy stwierdzono 306 857 nowych infekcji. Najwięcej zgonów jednego dnia miało miejsce 17 kwietnia - 12 430.

10-latek z Guam śmiertelną ofiarą koronawirusa. Zmarł po 10 dniach od zakażenia

"The Guardian" pisze o 10-latku z wyspy Guam, który zmarł po 10 dniach od zakażenia. - Wirus nie jest rozsądny, nie dyskryminuje nikogo, nie rozleniwia się, nie męczy się. Będzie brał co może i jest naszym obowiązkiem chronić się nawzajem - powiedziała gubernator Guam, Lou Leon Guerrero.

Epidemia koronawirusa stanowi ogromne zagrożenie dla całego systemu ochrony zdrowia na wyspie. Wykryto tam jak dotąd ponad 1890 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - 249 z nich wśród amerykańskich żołnierzy. Co dziesiąty test na obecność koronawirusa daje wynik pozytywny.

Gubernator ostrzegła, że jeżeli liczba zakażeń będzie nadał rosła, to w szpitalach na Guam zabraknie miejsca dla chorych. - Lekarze mogą być zmuszeni wybierać kogo powinni leczyć - stwierdziła Guerrero.

