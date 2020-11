90-latek z Covid-19 prosił lekarza, by nie tracił na niego czasu. Wyzdrowiał

Zakażony koronawirusem 90-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w miejscowości Alta Valle Intelvi koło Como. Doktor Giuseppe Vallo, którego relację przytacza "Corriere della Sera", podkreślał, że chory uścisnął mu rękę i powiedział: "zrobiłem w życiu wszystko, co chciałem, mam 90 lat, niech pan pozwoli mi odejść".

Lekarz opowiadał, zwracając się do swojego pacjenta: "Twój uśmiech i twoja godność tak mocno ścisnęły mi serce, że wydawało mi się, że to mnie brakuje tlenu. Walczyliśmy razem". Doktor zaznaczył, że lekarze czuwali nad tym, aby pacjent miał przez telefon kontakt ze swoimi krewnymi. Po 15 dniach senior opuścił oddział intensywnej terapii. - Podziękowałeś nam tyle razy, ale prawda jest taka, że to my musimy ci podziękować, bo dajesz nam nadzieję i wolę, by dalej walczyć każdego dnia - powiedział lekarz z Lombardii.

Koronawirus we Włoszech

Koronawirusa we Włoszech wykryto dotychczas u prawie 1,2 mln osób, wyzdrowiało 420 tys. Tylko ostatniej doby w kraju na Covid-19 zmarło 546 osób. Łączna liczba zgonów od początku epidemii koronawirusa przekroczyła 45 tys. Zarejestrowano 33979 następnych zakażeń przy 195 tys. testów - ogłosiło w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 712 tys. osób. Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła od soboty o 649, do ponad 32 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3422 najciężej chorych, o 116 więcej niż dzień wcześniej.

W Toskanii, która jako kolejny region została ogłoszona czerwoną strefą wysokiego ryzyka zakażeń, potwierdzono ostatniej doby ponad 2600 nowych przypadków. Zmarły 44 osoby. W Kampanii, która od niedzieli też jest w czerwonej strefie, wykryto około 3700 następnych infekcji. Wciąż najwięcej rejestruje się ich w Lombardii; tej doby ponad 8 tys.

RadioZET.pl/PAP