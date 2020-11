97-latka wyleczona z Covid-19. Była najstarszym pacjentem w klinice

97-letnia pacjentka została wyleczona z wywoływanej przez koronawirusa choroby Covid-19. Seniorka została wypisana do domu po dziesięciodniowym pobycie w berlińskiej klinice - podał w sobotę niemiecki dziennik "Bild".

97-letnia Else Troche z Bernau w Brandenburgii na północnym wschodzie Niemiec może wrócić do domu po dziesięciu dniach leczenia i ostatecznym uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa - przekazała klinika Helios Berlin-Buch.

Według tej placówki medycznej seniorce podawano tlen z powodu zapalenia płuc, ale nie przebywała ona na oddziale intensywnej terapii. Była najstarszym pacjentem z Covid-19 w klinice. Początkowo 97-latka została przyjęta z podejrzeniem udaru, skarżyła się na ogólnie złe samopoczucie. W trakcie badań lekarze wykryli u niej symptomy zapalenia płuc, a test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik.

Koronawirus w Niemczech. 97-latka pokonała Covid-19

Szpital zacytował Else Troche, mówiącą, że nie może się doczekać powrotu do domu i rodziny. - Ale właściwie to szkoda, że muszę iść. Nie miałam nic przeciwko temu, że byłam sama w pokoju - dodała.

- Nie ma określonego typowego przebiegu choroby w przypadku Covid-19. Niektóre z osób dotkniętych chorobą nie mają prawie żadnych objawów po zakażeniu koronawirusem, podczas gdy inni cierpią na poważne zapalenie płuc i problemy z oddychaniem - przypomniał dyrektor medyczny kliniki Henning Baberg.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech potwierdzono 16 017 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o 7382 mniej niż w przeddzień. Zmarło 63 osób, tj. o połowę mniej niż to miało miejsce w sobotę - poinformował w niedzielę berliński Instytut im. Roberta Kocha. Niższe wartości wiążą się z faktem, że niedzielne dane obejmują sobotę, gdy działalność placówek medycznych jest nieco ograniczona z powodu weekendu.

