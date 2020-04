Turyści domagają się odszkodowania od władz austriackiego Tyrolu w związku z "narażeniem ludzi na zakażenie groźną chorobą". Posądzają oficjeli o zaniedbania w początkowej fazie epidemii koronawirusa. Jak informuje "The Financial Times", suma odszkodowań może sięgnąć 5 mln euro.

Pozew zbiorowy przygotowało ok. 5 tys. turystów, głównie z Niemiec. Osoby te na początku marca wypoczywały w narciarskim kurorcie Ischgl - jednym z pierwszych ognisk epidemii. To właśnie w tym ośrodku, jak donosiła niemiecka prasa, mieli się zarazić obywatele Niemiec, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii i Irlandii.

Władze Tyrolu oskarżane są o to, że mimo zagrożenia nie zamknęły dostatecznie szybko wszelkich atrakcji. Organizator pozwu, szef Austriackiego Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów (VSV) Peter Kolba, cytowany przez „Financial Times”, uważa, że nie ostrzeżono turystów w porę. Nie chcąc tracić utargu, hotele i bary zamykano zbyt późno.

Austriackie Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów złożyło do prokuratury zawiadomienie i oskarżyło samorząd Tyrolu o "narażenie ludzi na zakażenie chorobami zakaźnymi". Skontaktowało się również z turystami, którzy na początku marca przebywali w Ischgl i poinformowało ich o możliwości dochodzenia odszkodowań.

"Pozwolono, by wirus rozprzestrzenił się w całej Europie"

W ciągu pięciu dni na apel odpowiedziało ok. 2,5 tys. osób zakażonych koronawirusem, z czego 80 proc. to Niemcy. Potem zgłaszali się kolejni, a obecnie jest ich już ok. 5 tys.

W Ischgl koronawirusem zaraził się m.in. Ludger Görg, Niemiec, który przebywał w tam marcu. On także zamierza dołączyć do pozwu zbiorowego przeciwko tyrolskim władzom. W rozmowie z "Financial Times" mówi o chciwości i arogancji ludzi.

Biuro starosty Tyrolu Guenthera Plattera tłumaczy, że regionalne władze skontaktowały się z lekarzem w Ischgl natychmiast po tym, gdy dostały sygnał z Islandii, gdzie 5 marca odkryto pierwsze zakażenie u 15 osób, powracających z Ischgl. Tyrolscy urzędnicy próbowali następnie ustalić, w których hotelach przebywali islandzcy turyści i stwierdzili, że żaden z gości ani pracowników tych hoteli nie zgłosił lekarzowi żadnych objawów grypopodobnych.

Cała dolina Paznaun została poddana kwarantannie 13 marca. 18 marca miejscowe władze wydały nakaz kwarantanny dla wszystkich 279 gmin w Tyrolu

- zaznaczył Platter.

Peter Kolba podważa to tłumaczenie i zarzuca władzom opieszałość i ignorancję. "Wszystkie zarażone osoby powinny być zlokalizowane i poddane kwarantannie. Zamiast tego pozwolono turystom wyjechać do ich rodzinnych krajów i w ten sposób wirus rozprzestrzenił się w całej Europie" - ocenił.

