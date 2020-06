Niemowlę pokonało COVID-19. Po 32 dniach wybudzono je ze śpiączki. "To cud"

Niemowlę z Brazylii trafiło do szpitala z problemami z oddychaniem. Początkowo lekarze sądzili, że ma infekcję bakteryjną. Test potwierdził jednak zakażenie koronawirusem. Dziecko wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej.

Maleńki Dom był gwiazdkowym prezentem dla jego rodziców Viviane Monteiro i Wagnera Andrade. Urodzony w grudniu 2018 roku chłopczyk dobrze się rozwijał, aż kilka miesięcy później zaczął dziwnie oddychać.

„Moja żona usłyszała dziwne dźwięki wydawane pod koniec każdego oddechu. Zadzwoniliśmy do kilku lekarzy, a jeden z nich poprosił nas o nagranie ich na wideo. Po obejrzeniu filmu kazano nam zabrać go natychmiast do szpitala” - opowiadał ojciec dziecka, cytowany przez CNN.

Niemowlę zarażone koronawirusem wybudzone ze śpiączki farmakologicznej. "To cud"

Lekarze za przyczynę problemów upatrywali infekcję bakteryjną. Leki jednak nie działały, a stan chłopca się pogarszał. Wtedy rodzice zdecydowali, by zabrać dziecko do innego szpitala. Tam przeszło test na obecność koronawirusa - wynik okazał się pozytywny. Niemowlę prawdopodobnie zaraziło się podczas wizyty u krewnych.

Dom spędził w szpitalu w Rio de Janeiro 54 dni; 32 z nich pod respiratorem w śpiączce farmakologicznej. Wszystko po to, by organizm dziecka jak najlepiej poradził sobie z wirusem. Po ponad dwóch miesiącach stęsknieni rodzice znów mogli zabrać chłopca do domu.

Wagner Andrade i jego żona Viviane Monteiro wyzdrowienie dziecka z COVID-19 określają "cudem". "Najpierw poczułem ulgę, a potem nieopisane szczęście” - powiedział ojciec dziecka. 14 czerwca maluch będzie świętował pół roku. Rodzice są szczęśliwi, że spędzą ten dzień już razem z synem.

Koronawirus w Brazylii

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 16 409 nowych zakażeń SARS-CoV-2. Z powodu Covid-19 zmarło 480 osób. Liczba wszystkich zakażonych przekroczyła pół miliona i wynosi 514 849. Zmarło łącznie 29 314 osób - podało ministerstwo zdrowia Brazylii.

Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie z tyloma przypadkami zakażeń. Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19, to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

