19-latka i 25-latek nie żyją. Rodzeństwo było zakażone koronawirusem

Koronawirus w Polsce zbiera śmiertelne żniwo. W czwartek w ciągu doby na COVID-19 zmarło 301 osób. Do tragedii doszło na Pomorzu, w gminie Borzytuchom. Zmarła tam 19-latka, która była podopieczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. Nie żyje również jej 25-letni brat. Oboje byli zakażeni SARS-CoV-2.

Koronawirus. Tragedia na Pomorzu. Nie żyją 19-latka i 25-latek

Jak donosi portal ibytow.pl, 19-latka to najmłodsza ofiara koronawirusa w powiecie bytowskim. Nastolatka była osobą niepełnosprawną. Od 10 dni przebywała w izolacji w rodzinnym domu. Gdy jej stan zdrowia się pogorszył, trafiła do szpitala w Kościerzynie, gdzie we wtorek zmarła.

- Jesteśmy zszokowani. To była nasza wieloletnia uczennica. W ostatnim czasie była w domu. Nie uczęszczała na zajęcia - powiedział Kazimierz Kerlin, dyrektor SOSW w Bytowie, cytowany przez portal ibytow.pl.

Jak podkreślił Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski, dziewczyna w ośrodku ostatni raz była 10 dni temu, pozostali podopieczni są więc bezpieczni. - Czekamy na rządowe wytyczne w sprawie szkolnictwa. W placówce panuje reżim sanitarny - oświadczył.

19-latka to niestety niejedyna młoda ofiara koronawirusa w powiecie bytowskim. W nocy ze środy na czwartek zmarł jej brat, 25-latek. Jego stan miał pogorszyć się nagle. Wojtek był współpracownikiem i wolontariuszem Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Wojtek był zdrowym, silnym, pełnym pozytywnej energii mężczyzną. Codziennie jeździł rowerem lub pokonywał na pieszo wiele kilometrów. Pomagał innym. Zawsze uśmiechnięty. Pięknie śpiewał - mówiła w rozmowie z "Głosem Pomorza" przyjaciółka mężczyzny. 25-latek był asystentem osób niepełnosprawnych i osobą bardzo wierzącą.

