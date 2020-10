Koronawirus. Czy granica znów zostanie zamknięta? Jest stanowisko MSZ

Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem konieczne będzie ponowne zamknięcie granicy? Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk stwierdził, że zamykanie i otwieranie granic nie jest kompetencją MSZ. - My wydajemy rekomendacje dla naszych rodaków polegającą na tym, żeby zastanowili się, czy naprawdę muszą udawać się w podróż zagraniczną - powiedział.

Nowe obostrzenia w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami przekazał, że granica Polski pozostaje otwarta. - Zamykanie lub otwieranie granic, to nie jest kompetencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My wydajemy rekomendacje dla naszych rodaków polegająca na tym, żeby zastanowili się, czy naprawdę muszą udawać się w podróż zagraniczną - powiedział Wawrzyk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: MSZ odradza podróże za granicę. "Możliwe trudności w powrocie do kraju"

Wiceminister spraw zagranicznych podkreślił, że nie wyklucza - w zależności od rozwoju sytuacji - obniżenia lub podniesienia poziomu ostrzeżeń. - Za każdym razem analizujemy sytuację, jaka w danym momencie jest i podejmujemy decyzje w zależności od rozwoju sytuacji - powiedział Wawrzyk.

Czy granica znów zostanie zamknięta? MSZ odradza podróże

Na pytanie, co mają zrobić w świetle tych rekomendacji osoby, które wykupiły wyjazdy turystyczne zagraniczne wiceminister odparł, że ani MSZ, ani rząd nie ma możliwości ingerowania w umowy cywilnoprawne, a taką jest umowa zawarta przez obywatela z biurem podróży. - W związku z tym do każdorazowej oceny konkretnego przypadku należy ocena poszczególnego obywatela, czy korzystać z tej wycieczki wykupionej czy też nie - stwierdził Wawrzyk.

- My zwracamy tylko uwagę, że trzeba się będzie w związku z tą podróżą, ewentualnie w zależności od sytuacji w danym kraju i wymogów tam panujących, poddać określonym rygorom - dodał.

Wiceszef MSZ zwrócił też uwagę, że wiosną pojawił się problem z powrotem do kraju. - Teraz też się ten problem może pojawić, na razie go nie ma, ale nie wiemy jak się będzie sytuacja rozwijała dalej w perspektywie na przykład dwóch tygodni. Dlatego prosimy, aby nasi rodacy uwzględnili to decydując się ewentualnie na wyjazd za granicę - ostrzegł Wawrzyk.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP