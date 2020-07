Dentysta zakażony koronawirusem. Ok. 70 osób trafi na kwarantannę

Wśród osób z woj. warmińsko-mazurskiego, u których we wtorek potwierdzono zakażenie koronawirusem, jest lekarz stomatolog z Giżycka, co spowoduje konieczność skierowania na kwarantannę ok. 70 osób. Inna zakażona osoba uczestniczyła w dyskotece na Mazowszu.