Donald Trump ma objawy koronawirusa. Media ujawniają szczegóły

Donald Trump, zakażony koronawirusem prezydent USA Donald Trump ma "łagodne symptomy" Covid-19, które podobne są do przeziębienia - poinformował dziennik "New York Times", powołując się na źródła w Białym Domu. Łagodne objawy koronawirusa ma również Melania Trump.

Donald Trump i pierwsza dama USA mają koronawirusa. 74-letni Trump napisał na Twitterze, że czwartkowe testy na obecność Covid-19 u niego i Melanii dały pozytywne wyniki. Nowojorska gazeta "New York Times" pisze, że podczas czwartkowej gry w golfa po wydarzeniu kampanijnym Donald Trump miał być ospały. Wcześniej - w trakcie powrotu do Waszyngtonu ze środowego wiecu w Minnesocie - miał zasnąć na pokładzie samolotu Air Force One.

Donald Trump zakażony koronawirusem. Prezydent USA ma łagodne objawy Covid-19

Plan leczenia 74-letniego Donalda Trumpa w nocy z czwartku na piątek wciąż był omawiany - informuje "NYT". Nowojorska gazeta dodaje, że rozważane jest nagranie uspokajającego wystąpienia prezydenta do Amerykanów. Z racji swojego wieku i nadwagi prezydent znajduje się w podwyższonej grupie ryzyka.

Zgodnie z najnowszymi badaniami symptomy choroby mogą wystąpić od dwóch do 14 dni od zakażenia. Około 40 proc. osób z SARS-CoV-2 nie wykazuje jednak żadnych objawów.

Jeśli Trump będzie miał łagodne objawy, jak kaszel, gorączka czy problemy z oddychaniem, to powrót do zdrowia może zająć tydzień "NYT"

Lekarze Białego Domu zapewniali w tym roku o dobrym stanie zdrowia prezydenta. Wiadomo jednak, że przywódca USA lubi niezdrowe jedzenie i mimo aktywnego trybu życia nie uprawia żadnego sportu poza golfem. Słowa wsparcia dla gospodarza Białego Domu płyną z całego świata oraz z różnych stron politycznego sporu w Stanach Zjednoczonych. Trump to najbardziej znany polityk, który zakaził się koronawirusem. Przed nim Covid-19 przeszli m.in. prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Koronawirus, Donald Trump a wybory prezydenckie USA. Co dalej?

Media w USA odnotowują, że zakażenie Trumpa to punkt zwrotny na finiszu amerykańskiej kampanii. Spekulują, że będzie on musiał odwołać prawdopodobnie większość z zaplanowanych na najbliższe dni przedwyborczych spotkań i wystąpień.

Zgodnie z 25. poprawką do konstytucji USA w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia prezydenta może on tymczasowo przekazać obowiązki swojemu zastępcy. Zdarzyło się tak do tej pory jedynie trzykrotnie w historii Stanów Zjednoczonych.

RadioZET.pl/New York Times/PAP