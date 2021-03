Trzecia fala koronawirusa może jeszcze mocniej obciążyć system szpitali aniżeli jesienna kumulacja infekcji. Mówił o tym w TVN24 główny doradca premiera prof. Andrzej Horban, tłumacząc ten pesymistyczny scenariusz szerzeniem się bardziej zakaźnych mutacji koronawirusa, na czele z brytyjską.

Niestety, jego prognozy potwierdza kolejny ekspert, pulmonolog dr Tomasz Karauda, ze szpitala im. Norberta Barlickiego w Łodzi. "Taki scenariusz, w którym zakażeń będzie o połowę więcej niż obecnie, czyli nawet 30 tys. dziennie, jest niestety możliwy" - powiedział ekspert.

Pulmonolog: Możliwe nawet 30 tys. nowych przypadków dziennie. Za mało badamy nowe mutacje?

W rozmowie z Abczdrowie.pl przyznał, że wzrost zakażeń będzie warunkować wciąż niewystarczające zaszczepienie populacji. "Liczba osób, która nie jest jeszcze zaszczepiona plus liczba osób, które jeszcze nie przechorowały COVID-19, to jest tak ogromna liczba osób, które wciąż mogą wywołać kolejną falę zachorowań" – powiedział lekarz serwisowi Abczdrowie.pl

Doktor Karauda przypomniał jednak inne mankamenty systemu, które nie ułatwiają sprawy przed nadejściem kolejnej fali zakażeń. "Mamy 86. miejsce na świecie, jeżeli chodzi o testowanie na obecność koronawirusa w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jeśli my wykonujemy - powiedzmy - 60 tys. testów dziennie, a mamy 16 województw, to oznacza, że na każde województwo przypadnie 4 tys. Jeśli mamy miasto kilkusettysięczne w danym województwie, to co to jest kilka tysięcy testów?" – zapytał retorycznie ekspert.

Bez tego nie ma mowy o izolacji zakażonych, nawet jeśli nie mają objawów Covid-19. Przypomnijmy, że ponad 200 tysięcy testów dziennie wykonują od jesiennych miesięcy Włosi, czy Brytyjczycy. Dr Karauda wspomniał też, że Polska za mało sekwencjonuje genom koronawirusa. "A to jest dosyć ważne, bo rodzaj zakażenia modyfikuje zalecenia, dlatego, że zarówno brytyjska, jak i południowoafrykańska mutacja sprawiają, że osoby zakażone muszą pozostawać w kwarantannie czy izolacji przez dłuższy czas" - wyjaśnił dr Karauda.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Portal Abczdrowie.pl