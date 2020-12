Koronawirus w USA od wybuchu epidemii został potwierdzony u 19 mln 739 502 osób. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 342 312. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom poinformował w środę o zidentyfikowaniu w tym stanie pierwszego przypadku nowego, niedawno odkrytego w Wielkiej Brytanii i bardziej zakaźnego niż do tej pory szczepu Covid-19. Jest on określany jako wariant koronawirusa B.1.1.7. Zaraził się nim 30-letni mężczyzna z hrabstwa San Diego. Zaczął on wykazywać pierwsze objawy wirusa w niedzielę.

Wysoki urzędnik z władz hrabstwa Nathan Fletcher wyjaśnił, że we wtorek rano pacjent został przebadany na obecność Covid-19. Jak dodał, ponieważ mężczyzna ostatnio nie podróżował można podejrzewać, że są tam także inne przypadki zakażenia nowym szczepem. Fletcher wezwał mieszkańców do przestrzegania nakazów zachowania dystansu publicznego i noszenia maseczek, aby zapobiec dalszemu zatłoczeniu w szpitalach hrabstwa, które doświadczają ogromnego napływu pacjentów z Covid-19.

Także w środę dyrektor Krajowego Instytutu ds. Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) dr Anthony Fauci potwierdził wykrycie nowego przypadku w Kalifornii. Jego zdaniem nie powinno to być wielkim zaskoczeniem i można się spodziewać podobnych doniesień z innych stanów. Pierwszy w USA przypadek wariantu koronawirusa B.1.1.7 potwierdziła we wtorek służba zdrowia w Kolorado. w środę natomiast gubernator Jared Polis powiedział, że stan bada potencjalny drugi przypadek nowego szczepu.

Szczepienie na koronawirusa w USA

Amerykańskie radio publiczne (NPR) podało w środę, że pracownik centrum medycznego Aurora w Wisconsin "celowo wyjął" z lodówki 57 fiolek szczepionki Moderna przeciw koronawirusowi. Zmusiło to personel do wyrzucenia prawie 500 dawek. Jak wykazało dochodzenie osoba ta "przyznała, że uczyniła to celowo". Trwa dochodzenie w tej sprawie. Mężczyzna został zwolniony z pracy.

''Wciąż wierzymy, że szczepienia są naszym sposobem na wyjście z pandemii. Jesteśmy bardziej niż rozczarowani, że działania tej osoby spowodują opóźnienie zaszczepienia ponad 500 osób. Było to naruszenie naszych podstawowych wartości" – napisało w wydanym oświadczeniu centrum medyczne.

RadioZET.pl/PAP