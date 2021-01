Jeżeli nie będą przestrzegane rygory sanitarne, to będziemy mieli kolejny wzrost zakażeń - ostrzegł wirusolog prof. Włodzimierz Gut, odnosząc się do nowych danych resortu zdrowia o liczbie zakażeń Covid-19 i otwarciu od poniedziałku 1 lutego sklepów w galeriach handlowych.

Koronawirus w Polsce w sobotę 30 stycznia został potwierdzony u 5 tys. 864 osób. Najwięcej nowych zakażeń Covid-19 odnotowano na Mazowszu (950). Zmarły 303 osoby - podało Ministerstwo Zdrowia. Jak zwrócił uwagę prof. Włodzimierz Gut, średnia liczba zakażeń nadal wynosi powyżej 5 tys.

- Pojawia się kwestia, jak zachowają się ludzie w galeriach, bo to jest generalnie problem - podkreślił. Zdaniem eksperta samo otwarcie sklepów w galeriach handlowych może nie mieć znaczenia dla wzrostu zakażeń. - Podejrzewam, że reguły przez otwierających będą przestrzegane, ale czy będą przestrzegane przez tych, którzy przyjdą do galerii? Jeżeli nie, to będziemy mieli kolejny wzrost zakażeń - ocenił.

Godziny dla seniorów w sklepach. Zmiany od 1 lutego

Pytany o zniesienie od poniedziałku 1 lutego w sklepach godzin dla seniorów, prof. Gut powiedział, że jest to grupa, która ma być jako pierwsza wyszczepiona, jeżeli się to spełni, w zasadzie nie będzie to miało większego znaczenia dla sytuacji epidemicznej.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych. Zniesione zostaną godziny dla seniora.

W sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit osób, jest też wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni.

