Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, to ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa w USA może wzrosnąć nawet do 400 tysięcy - powiedział główny epidemiolog Stanów Zjednoczonych Anthony Fauci.

Koronawirus w USA. "Modele mówią nam, że jeśli na jesień i zimę nie zrobimy tego, co potrzeba, to możemy dojść do 300-400 tys. zgonów na Covid-19" - ocenił Fauci na wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez American University z Waszyngtonu.

W środę rano w Stanach Zjednoczonych bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosił 210 918 - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. W USA wykryto dotąd ponad 7,5 mln zakażeń SARS-CoV-2. To najwyższe wskaźniki spośród wszystkich krajów świata.

W rozmowie zorganizowanej przez American University Fauci powiedział także, że szczepionka na koronawirusa prawdopodobnie nie będzie dostępna dla większości Amerykanów aż do lata lub jesieni przyszłego roku.

Prezydent USA Donald Trump od doby nie ma objawów Covid-19, a od ponad czterech dni nie miał gorączki - przekazał w środowym oświadczeniu lekarz Białego Domu Sean Conley.

Doktor poinformował też, że u najważniejszego amerykańskiego polityka wykryto przeciwciała. Wynika tak z próbek, które pobrano w poniedziałek.

Tego dnia prezydent USA po trzech dobach opuścił szpital wojskowy pod Waszyngtonem. Po czwartkowym pozytywnym teście na koronawirusa Trump następnego dnia wieczorem został hospitalizowany. Z komunikatów zespołu medycznego zajmującego się prezydentem wynika, że w piątek prezydent miał gorączkę i spadły mu wskaźniki tlenowe. W Białym Domu - jeszcze przed wylotem śmigłowcem do szpitala - podano mu dodatkowy tlen. W ośrodku medycznym stan prezydenta miał systematycznie się poprawiać.

RadioZET.pl/ PAP