Prof. Andrzej Horban podkreślił na konferencji prasowej, że osoby starsze są najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19. Mówił, że prawie 20 procent chorych powyżej 80. roku życia umiera, w przedziale wiekowych 70-80 lat śmierć ponosi 15 procent zakażonych, a w grupie 60-70 lat - 7,1 procenta - W sumie razem mamy narażonych osób na tak ciężki przebieg choroby około 9,5 miliona. W związku z tym Rada Medyczna cały czas podtrzymuje swoją opinię, że przede wszystkim należy szczepić te osoby (starsze). Im ktoś starszy, tym szybciej powinien być szczepiony, ponieważ od razu mamy efekt w postaci ochrony życia - mówił Horban.

Dodał, że długiej dyskusji Rada Medyczna zdecydowała się zaproponować dodanie do grupy pierwszej szczepień niewielkiej liczby osób, które są poniżej 60. roku życia, ale mają choroby, które będą powodowały, że przebieg zakażenia COVID-19 będzie bardzo ciężki. Horban wyjaśnił, że chodzi o chore osoby, które są wentylowane mechanicznie w domu. - Jest to grupa 8 tysięcy osób, ci ludzie, jeżeli zakażą się, to właściwie w stu procentach umrą" - powiedział.

Dodał, że to do grupy pierwszej mają zostać dodane też osoby po przeszczepach, osoby dializowane oraz osoby chore na nowotwory, "zwłaszcza takie, które są aktywnie leczone".

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w środę, że będzie korekta rozporządzenia dot. kolejności szczepień - etap pierwszy zostanie podzielony na trzy części; w etapie 1a zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 60. roku życia, w etapie 1b - przewlekle chorzy, w etapie 1c - przedstawiciele służb państwowych.

RadioZET.pl/TVN24/PAP