Koronawirus. Kiedy szczepionka? Wesela do 50 osób? Minister zdrowia odpowiada

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany przez "DGP" czy liczba dziennych przypadków zakażeń koronawirusem radykalnie spadła, a pandemia się kończy stwierdził, że "z pewnością nie". Zaznaczył natomiast, że obecnie epidemia COVID-19 w Polsce "ustabilizowała się", a efekty przynoszą regionalne obostrzenia. - Robimy też bardziej celowane testy – wykonujemy głównie u osób objawowych, stąd jest ich trochę mniej - powiedział Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że ministerstwo zwolniło z obowiązku testowania osoby kończące kwarantannę i izolację, jednak zmniejszenie zakresu testowania nie jest po to, by wykrywać mniejszą liczbę zakażeń, tylko po to, by zrobić miejsce na badanie pacjentów kierowanych przez lekarzy rodzinnych.

Chociaż nawet przy 23 tys. testach dziennie mieliśmy ostatnio tylko 400 zakażonych. To rzeczywiście oznacza, że maleje wskaźnik pozytywnych wyników – jest więcej podejrzeń, które się nie potwierdzają. Wszystko zależy od tego, jak zakażają dzieci ADAM NIEDZIELSKI

Dodał, że zespół powołany do konsultowania przebiegu pandemii wskazuje, że istotny jest procentowy udział zakażeń COVID-19 wśród osób małoletnich oraz, że jeżeli będzie się on kształtował na poziomie 30 proc. względem zakażalności dorosłych, przebieg epidemii będzie w miarę stabilny. - Jeśli będzie wyższy, będziemy mówić o rosnącej fali koronawirusa - wytłumaczył Niedzielski. Dopytywany z kolei, czy to dlatego, że dzieci poszły do szkoły odpowiedział, że "nie ma tak i nie będzie, że wzrosty zaczną się od razu po otwarciu szkół".

Adam Niedzielski zaprzeczył też informacji o planowanym zamknięciu szkół pod koniec września. - Taki scenariusz nie jest w ogóle brany pod uwagę - powiedział Niedzielski.

Galeria Warszawa. Marsz przeciwko restrykcjom z powodu pandemii. ”Przestańcie kłamać” 9

Szczepionka na koronawirusa. Kiedy w Polsce?

Minister zdrowia odniósł się także do kwestii szczepionki na koronawirusa. W jego ocenie w tej sprawie jest sporo śmiałych deklaracji, że pojawi się już w grudniu.

- Moim zdaniem optymistycznie zakładając, stanie się to najwcześniej na wiosnę. Do tego pojawiły się informacje o problemach z badaniami klinicznymi szczepionki. Więc powtórzę – musimy się nauczyć żyć z wirusem - stwierdził Niedzielski.

Koronawirus. Wesela do 50 osób?

Adam Niedzielski pytany był również czy rząd planuje nowe obostrzenia dotyczące wesel. Jego zdaniem w tej kwestii 150 osób obecnych na weselu "nie jest liczbą racjonalną".

- Obecnie rozważamy, czy zmniejszyć limit gości do 50 czy 75. Każdego tygodnia mamy zakażenia z wesel. Średnio ok. 10 proc. wyników z naszych raportów to właśnie efekt zakażeń na weselach - zaznaczył Niedzielski.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/DGP