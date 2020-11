Koronawirus w parafii w Kolbuszowej (woj. podkarpackie). Zakażony jest proboszcz. Księża zaapelowali do wiernych o obserwację swojego stanu zdrowia.

Proboszcz z parafii w Kolbuszowej jest zakażony koronawirusem. O pozytywnym teście duchownego poinformowała parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Proboszcz z Kolbuszowej z koronawirusem. Apel księży

"Informujemy parafian, że test wykonany u ks. proboszcza potwierdził infekcję koronawirusem. Ksiądz proboszcz został objęty izolacją. Msze św. będzie odprawiał prywatnie w miejscu zamieszkania" - czytamy.

Parafia zwróciła się z prośbą do wiernych, którzy w ostatnich dniach mieli bezpośredni kontakt z proboszczem, o obserwację swojego zdrowia. "Dotyczy to tych, którzy pozostawali w kontakcie w odległości mniej niż dwa metry przez ponad 15 minut. W razie jakichś objawów chorobowych należy zgłaszać się do swojego lekarza rodzinnego" - przekazano na stronie parafii w Kolbuszowej.

Koronawirus na Podkarpaciu

W poniedziałek, jak wynika z informacji sanepidu, na całym Podkarpaciu potwierdzono 1260 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Największe ogniska obserwuje się w Domach Pomocy Społecznej.

Według informacji inspektora sanitarnego w regionie badaniami laboratoryjnymi potwierdzono 1260 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W komunikacie przekazano również, że 6, 30 i 31 października, a także od 3 do 8 listopada br. zmarło 11 mieszkańców województwa podkarpackiego.

Od początku pandemii COVID-19 na Podkarpaciu potwierdzono 34 369 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Z tej liczby 15 140 osób wyzdrowiało lub zostało zwolnionych z izolacji. Zanotowano także 608 zgonów.

RadioZET.pl/PAP