Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rząd rozważa powtórzenie testów przesiewowych na koronawirusa w grupie nauczycieli. Masowe testowanie ruszyło w poniedziałek i potrwa do piątku 15 stycznia. - Rozmawiamy z premierem Mateuszem Morawieckim i z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem o powtórzeniu testów, aby zobaczyć, jaki będzie skutek powrotu uczniów do nauki stacjonarnej – powiedział we wtorek szef MZ.

Nauczyciele szkół podstawowych przechodzą testy przesiewowe na obecność koronawirusa. Wynik masowego testowania ma pokazać, jaki będzie odsetek zakażonych pedagogów tuż przed wznowieniem nauki po feriach zimowych (18 stycznia).

Do rządu spływają uwagi w tej sprawie. Immunolog Paweł Grzesiowski przekonywał, że otwarcie szkół będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nauczyciele będą szczepieni przeciw Covid-19. Powrót do szkół, do nauki stacjonarnej jedynie po „przesiewach” nauczycieli określił wprost, jako czynnik, który spowoduje trzecią falę pandemii.

Drugie testy przesiewowe nauczycieli? Szef MZ Rząd naradza się w tej sprawie

Tymczasem rządzący planują powtórzyć testy przesiewowe na grupie nauczycieli. Mówił o tym w Radiu Plus szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski wyjaśnił, że decyzja o powrocie klas 1-3 do nauki w podstawówkach dojrzewała "od tygodnia". "Chcieliśmy, biorąc pod uwagę stosunkowo najniższe ryzyko, dopuścić do kształcenia stacjonarnego klasy I-III" – powiedział.

Niedzielski zapowiedział też, że rząd bierze pod uwagę drugie badania przesiewowe dla nauczycieli. - "Dodatkowo wzięliśmy pod uwagę, że rozpoczęliśmy proces testowania nauczycieli w całym kraju i będziemy mieli w tym tygodniu informację, jaki jest poziom zakażeń w grupie nauczycieli. Mam nadzieję, że za dwa, trzy tygodnie wrócimy do tego testowania, by zobaczyć, jaki jest skutek pandemiczny pójścia dzieci do szkół" – poinformował.

Wtorek jest drugim dniem testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność koronawirusa Sars-CoV-2. Badania są dobrowolne i bezpłatne, trwają do 15 stycznia.

RadioZET.pl/PAP