Kwarantannę w związku z epidemią koronawirusa przechodzi aktualnie w Polsce blisko pół miliona osób (ponad 496 tys.). Już wkrótce statystyka zwiększy się w sposób istotny.

Chodzi nie tylko o wzrost liczby zakażonych i pozostających w izolacji, a zmianę systemową.

Kwarantanna z automatu. Minister zdrowia ogłosił kogo ona obejmie

Minister zdrowia ogłosił zmiany w uznawaniu kwarantann na konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, czyli osoby, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać dopiero po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny Adam Niedzielski, minister zdrowia

Niedzielski zaapelował do wszystkich osób, które mają współdomownika z dodatnim wynikiem testu, aby zostali w domu na kwarantannie.

- Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiście, zadzwoni do was również pracownik sanepidu, żeby takie formalności załatwić, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstawą wypłaty świadczenia, ale nie będzie żadnej decyzji sanepidu. Automatycznie będzie rozpoczęta kwarantanna – podsumował Niedzielski.

