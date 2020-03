Syn Wałęsy apeluje do ojca, by nie chodził do kościoła. "Stwarza zagrożenie"

- Apeluję do ojca, żeby modlił się w domu. Chodząc do kościoła stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla wnuczka, czy innych w rodzinie - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Jarosław Wałęsa. Poseł KO martwi się o swojego ojca, byłego prezydenta, który chodzi do kościoła, pomimo rekomendacji, aby osoby starsze, w obliczu szalejącego koronawirusa, raczej nie wychodziły z domów.

Lech Wałęsa, oprócz niewątpliwych zasług w historii Polski, znany jest również ze swojego niepokornego charakteru. Krótko mówiąc: lubi postawić na swoim. Dlatego też, pomimo zaleceń, aby seniorzy nie wychodzili z domów oraz mimo dyspensy ze strony Episkopatu, były prezydent nadal uczestniczy w nabożeństwach. Można go spotkać, jak zawsze zresztą, w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gdańsku. Niestety, ten rytuał wzbudza strach u jego bliskich.

Wszyscy jesteśmy podatni na koronawirusa, ale szczególnie dla ludzi starszych jest on bardzo niebezpieczny. A seniorzy, którzy mają jeszcze dodatkowe choroby jak mój ojciec, czyli cukrzycę, choroby serca, czy nadciśnienie, są szczególnie narażeni na skutki zakażenia. W dodatku mój ojciec chodząc do kościoła, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych w rodzinie, m.in. małego wnuczka. A nie daj Bóg, jak przyniesie coś ojciec do domu... Dlatego musimy ograniczać chodzenie do kościoła i o to apeluję

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" syn byłej głowy państwa Jarosław Wałęsa. Poseł Koalicji Obywatelskiej, na pytanie czy jego ojciec posłucha dobrych rad syna, odparł: - Mam taką nadzieję. Przypomnijmy, że Lech Wałęsa w tym roku skończy 77 lat, a więc kwalifikuje się do tzw. grupy ryzyka.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dotychczas 2132 przypadki zakażenia koronawirusem. Z tego powodu zmarło 31 osób. Z tego też powodu rząd od kilku tygodni sukcesywnie wprowadza kolejne obostrzenia. Na pewno do Wielkanocy zamknięte są wszelkie placówki edukacyjne, kulturalne, lokale gastronomiczne i inne usługowe. Ograniczono też działalność galerii handlowych (mogą w nich działać jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie).

Rząd odwołał także wszelkie imprezy masowe, ograniczył limit zgromadzenia podczas obrzędów religijnych do 5 osób (nie licząc osób odprawiających dany obrzęd), zawiesił międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe oraz zamknął granice dla cudzoziemców. Dla obywateli polskich wracając zza granicy obowiązuje natomiast 14-dniowa kwarantanna. 20 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zawieszenie lekcji w szkołach zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie, a uczniowie wrócą do szkół najwcześniej po Wielkanocy. Przekazano też wówczas, że kary za złamanie przymusowej kwarantanny wzrastają z 5 do 30 tysięcy złotych.

31 marca wprowadzono kolejne obostrzenia, m.in. limit osób przy kasach w sklepach spożywczych, placówkach pocztowych bądź na targowiskach. Zawieszono także działalność hoteli, z wyjątkiem tych przeznaczonych na kwarantannę bądź wizyty służbowe. Zamknięto też wielkopowierzchniowe markety budowlane, a sklepach spożywczych wprowadzono nakaz korzystania rękawiczek ochronnych.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/se.pl