Dlaczego liczba testów na COVID-19 spada? "Pacjenci ukrywają objawy"

Testów na koronawirusa w ciągu doby wykonano ponad 27,4 tys. To ogromny spadek w porównaniu do ostatnich dwóch dni, kiedy odnotowano ich odpowiednio 42,8 tys. i 43,9 tys. - Coraz więcej osób nie zgłasza się do lekarza albo ukrywa objawy wskazujące na koronawirusa. Tak teraz to wygląda w przychodniach - przyznaje Radiu ZET krajowa konsultant medycyny rodzinnej Agnieszka Mastalerz – Migas. Według lekarki to jeden z powodów mniejszej liczby wykrywanych przypadków zakażenia.

Koronawirus. Liczba testów na COVID-19 spada. Dlaczego?

Jak zachowują się pacjenci? – Nie dzwonią w ogóle do lekarzy i próbują po cichutku przechorować, pracując zdalnie albo nawet biorą urlop - mówi konsultant Agnieszka Mastalerz – Migas. – Dzwonią, kiedy już jest źle, kiedy ich stan się pogarsza na tyle, że potrzebne jest często skierowanie do szpitala – opisuje w Radiu ZET.

Na zachowanie pacjentów według ekspertki składa się wiele czynników. - To mechanizm wyparcia - myślenie o tym, że na pewno przechoruje się łagodnie. A także zmęczenie epidemią i strach przed procedurami administracyjnymi, długotrwałym wyłączeniem z pracy albo nawet utratą pracy - uważa Mastalerz - Migas.

- Z jednej strony można zrozumieć ludzi, którzy boją się tego odizolowania, procedur. Tak z drugiej strony kwarantanna i izolacja są podstawowymi narzędziami walki z epidemią – dodaje konsultant.

Według najnowszych danych z 23 listopada opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek wykryto 15 002 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 156 osób. To duży spadek liczby zakażeń i zgonów w porównaniu do ostatnich dni.

