Oto główne źródło zakażeń koronawirusem. Szumowski nie ma wątpliwości

Łukasz Szumowski na antenie TVN24 poruszył temat głównych źródeł zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Mówił także o kwalifikacjach do stref żółtych oraz czerwonych.

Minister mówił, że zakażenia, do których dochodzi na imprezach, są trudniejsze do skontrolowania.

To jest takie zjawisko, które trudniej kontrolować niż duży zakład pracy, gdzie mamy wszystkie osoby w jednym miejscu. Niestety, widzimy zresztą, że ta epidemia w tej chwili lokalizuje się w obszarach, w których tradycyjnie są huczne, długie wesela, spotkania rodzinne itd.

– mówił w TVN24 minister zdrowia.

Szumowski mówił także o kwalifikacjach dotyczących stref żółtych oraz czerwonych. Jakie powiaty kwalifikują się do zagrożonych stref?

Jeżeli jest powyżej 6 nowych zachorowań na 10 tys. to mamy żółtą strefę, jeśli powyżej 12, to mamy strefę czerwoną. […] Podamy nowe wartości, ale nie widzimy, żeby to się rozlewało szeroko na Polskę, na szczęście