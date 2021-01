Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia był pytany w Polsat News o ewentualne luzowanie restrykcji w związku z epidemią koronawirusa. Minister podkreślił, że wszystkie decyzje, które będą teraz podejmowane przez rząd, "muszą być decyzjami bardzo ostrożnymi".

– Poprzedni czas uczy, że ci, którzy nadmiernie szybko podejmowali decyzje o luzowaniu - tutaj przykładem są Czechy, Słowacja i inne kraje - natychmiast okazywało się, że z liderów walki z pandemią stawali się liderami zachorowań – wskazał.

Luzowanie obostrzeń od 1 lutego?

Minister zdrowia pytany, czy jest szansa, że od 1 lutego będzie poluzowanie obostrzeń, odpowiedział, że "szansa oczywiście jest". Zwrócił jednocześnie uwagę, że choć dzienna liczba zachorowań w Polsce "systematycznie maleje, a przynajmniej stabilizuje się", to martwi duża liczba zgonów.

– Niestety martwi nas duża liczba zgonów cały czas, bo wydaje się, że jest ona jednym z kluczowych argumentów, żeby nadal zastanawiać się nad tym, czy restrykcje muszą być luzowane, to jest argument koronny – powiedział.

– Oczywiście, jeżeli sytuacja się nie zmieni, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy podejmowali takie decyzje, których oczekujemy, ale - muszę dokonać tego zastrzeżenia - popatrzmy i pamiętajmy o tym, co się dzieje w Europie. [...] Mamy taką pewną dychotomię, która polega na tym, że u nas jest stabilnie, a wszędzie dookoła w Europie jest niestety eskalacja pandemii – dodał Niedzielski.

Szef MZ wyraził przekonanie, że gdyby nie wprowadzone restrykcje, to "fala zakażeń sama z siebie by się nie wygasiła". – Z punktu widzenia ministra zdrowia nie wyobrażam sobie, że dopuścimy do rozwoju pandemii i trzecia fala startująca z poziomu, na którym jesteśmy, doprowadzi do kompletnego paraliżu systemu opieki zdrowotnej – powiedział.

Niedzielski przypomniał, że rząd wprowadził pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie. – Chcę też zapewnić wszystkich, że jako minister zdrowia będę w swojej perspektywie uwzględniał nie tylko elementy ochrony zdrowia, chociaż oczywiście one są najważniejsze – dodał szef MZ.

RadioZET.pl/PAP