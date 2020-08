W maseczkach na plaży? Sanepid ostrzega: to nie jest wykluczone

Opalanie na nadbałtyckiej plaży w obowiązkowej maseczce? To wcale nie jest wykluczone - ostrzega sanepid, który dodał do tzw. listy ostrzegawczej popularny wśród turystów powiat pucki. Przypomnijmy, że w jego skład wchodzą takie kurorty, jak Jastarnia, Jurata czy Hel.

Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, choć tak jeszcze na początku lata zapewniał premier Mateusz Morawiecki. W piątek 21 sierpnia resort zdrowia poinformował, że mamy 903 nowe przypadki, co stanowi rekordowy dzienny przyrost w skali kraju od początku epidemii. Poinformowano także o śmierci 13 osób. Bilans koronawirusa w Polsce 60 281 przypadków zakażenia i 1938 ofiar śmierelnych

Koronawirus w Polsce. Nowe strefy żółte i czerwone

Ministerstwo Zdrowia aktualizuje więc listę powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Od piątku strefa czerwona obejmuje siedem powiatów. Są to kolejno: w woj. małopolskim powiaty i miasta na prawach powiatu – Nowy Sącz, powiat nowosądecki i nowotarski; w woj. łódzkim – wieluński; w woj. śląskim – Rybnik i powiat rybnicki i w woj. mazowieckim – lipski. Tutaj na liście pojawiły się dwa nowe powiaty: nowotarski (z żółtej strefy) i lipski (z zielonej).

Łącznie w strefie żółtej znalazło się 12 powiatów, w tym 7 nowych. Status z czerwonego na żółty zmieniają w woj. śląskim – Ruda Śląska, a w woj. wielkopolskim – powiat ostrzeszowski. Ponadto w strefie żółtej są: w woj. małopolskim – powiat tatrzański (nowy); w woj. wielkopolskim – powiat ostrowski (nowy); w woj. łódzkim – pajęczański (nowy) i łowicki (nowy); w woj. podkarpackim – przemyski (nowy) i jarosławski (nowy); w woj. śląskim – pszczyński i Żory; w woj. lubelskim – Biała Podlaska i w woj. kujawsko-pomorskim powiat radziejowski (nowy).

Maseczki na plaży? Sanepid odpowiada

Resort zaklasyfikował też część regionów do tzw. stref ostrzegawczych. Są to Kraków, Katowice, Koszalin, a także powiaty: wołomiński, otwocki, starogardzki i pucki. I właśnie ten ostatni powiat pucki, jedno z najbardziej obleganych przez turystów miejsc w Polsce - w jego skład wchodzą m.in. Jastarnia, Jurata i Hel - ma problem z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem.

Dlatego niewykluczone, że na finał wakacji rząd umieści go na liście powiatów z dodatkowymi restrykcjami. Jak jednak podkreśla szef pomorskiego sanepidu Tomasz Augustyniak, to nie powód by odwoływać urlop w tym miejscu, choć byłby on na pewno mniej komfortowy.

Nie namawiam turystów, by nie korzystali z uroków lata, wręcz odwrotnie. Natomiast cały czas prosimy, by przestrzegać tych standardów bezpieczeństwa, które są obecnie narzucone przepisami prawa

- mówi Augustyniak w rozmowie z reporterem Radia ZET. - Jeżeli rozważalibyśmy w takim miejscu czerwoną strefę, to jak najbardziej wówczas, w każdej przestrzeni publicznej należy korzystać z maseczki lub przyłbicy - przyznaje, dodając, że dotyczyłoby to nawet odludnych plaż.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP/MBa/Twitter