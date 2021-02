Raczej w przyszłym tygodniu będzie gotowe rozporządzenie dotyczące noszenia profesjonalnych maseczek chroniących przed transmisją koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia zdementowało naprędce słowa doradcy premiera ds. pandemii profesora Andrzeja Horbana, który zapowiedział ogłoszenie zmian jeszcze w piątek. - To jest ostatni moment, żeby to zrobić – powiedział Radiu ZET immunolog Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

Rząd wprowadzi rozporządzenie nakazujące zasłanianie twarzy i nosa profesjonalnymi maseczkami. Zapowiedział to doradca premiera ds. epidemii Covid-19, prof. Andrzej Horban. "Trzeba zapomnieć o tych pseudoochronach, to jest zawracanie głowy. Chodzi o to, aby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem" - mówił w TVN24 prof. Horban, przekonując nawet, że sprawa zostanie ogłoszona jeszcze w piątek.

Termin zdementował od razu minister zdrowia Adam Niedzielski, niemniej potwierdził, że zmiany dot. maseczek faktycznie są rozważane. W rozporządzeniu znajdą się wytyczne dotyczące noszenia maseczek chirurgicznych, z filtrem, zamiast przyłbic czy masek bawełnianych.

Niejasności wokół maseczek z filtrem. Grzesiowski: To jest ostatni moment

O konieczności takich zmian mówi Radiu ZET immunolog Paweł Grzesiowski. - Od początku była mowa o tym, że maseczki bawełniane, jednowarstwowe czy przyłbice nie chronią. Mnóstwo osób chodzi w nich teraz. To jest ostatni moment, żeby to zrobić – powiedział ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Zaznaczył, że wprowadzenie nowych przepisów jest konieczne, zważywszy na rozprzestrzenianie się w Polsce brytyjskiego, bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Daniel Wrzos