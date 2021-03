Nowe zasady dotyczące noszenia maseczek ochronnych. To jedna ze zmian przewidzianych w opublikowanej w środę wieczorem w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych. Przepisy zaczynają obowiązywać od czwartku. Kolejna ze zmian dotyczy ozdrowieńców. Będą oni szczepieni przeciw Covid-19 nie wcześniej niż trzy miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność koronawirusa.

Koronawirus. Nowe grupy zwolnione z noszenia maseczek

W nowelizacji rozporządzenia dotyczącego nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust. Od czwartku maseczek nie będą musiały nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia, przebiegającymi z niewydolnością oddechową lub krążenia.

- Wprowadziliśmy przepis dający możliwość, by osoby z problemami z oddychaniem, posiadające zaświadczenie lekarskie, nie musiały nosić maseczek - przypomniał w czwartek w rozmowie z PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zdecydowaliśmy się, by dać możliwość tym osobom, które mają problemy z oddychaniem i które pozbawiliśmy tak naprawdę możliwości noszenia przyłbic, by nie musiały nosić maseczek. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie tych osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Równocześnie Andrusiewicz zwrócił uwagę na to, że taka możliwość jest "pewną próbą". Zaznaczył, że gdy będzie on nadużywany przez nieuprawnione do tego osoby, zostanie zniesiony. - Jeśli zauważymy, że ten nakaz noszenia maseczek jest lekceważony i pojawia się coraz więcej tłumaczeń o niepełnosprawności i gdy nagminnie prawo będzie łamane, to możemy ten przepis cofnąć - ostrzegł. Zaapelował o odpowiedzialność, bo - jak podkreślił - "to nie jest czas na lekceważenie prawa".

RadioZET.pl/PAP