Minister zdrowia Adam Niedzielski potępił turystów za rażące lekceważenie obostrzeń epidemicznych w miniony weekend, tuż po warunkowym poluzowaniu części restrykcji. Ostrzegł, że grozi nam trzecia fala pandemii i szybki powrót do starych obostrzeń. Zaznaczył, że będzie przybywało zakażeń brytyjskim wariantem koronawirusa. Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 i starszych pozostaje wydłużona do końca lutego, wyjątek stanowią konsultacje dla klas ósmych i maturalnych, przygotowujących się do egzaminów.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałkowym raporcie o 2,5 tys. nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 25 zgonach na Covid-19. W skali tygodnia odnotowaliśmy jednak systematyczny wzrost zakażeń

Minister zdrowia Adam Niedzielski potępił zachowania turystów w weekend w Zakopanem, którzy bawili się na Krupówkach bez maseczek, nie utrzymując dystansu. Ostrzegł, że luzowanie obostrzeń może zostać cofnięte

Szczepienia przeciw Covid-19 – w poniedziałek od godz. 8 ruszyła rejestracja dla pozostałych grup nauczycieli - do 65. roku życia oraz nauczycieli akademickich. Do Polski w poniedziałek dotarło też ok. 360 tys. kolejnych dawek szczepionek firm Pfizer i BioNTech - powiedział PAP szef Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski

Uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych kontynuują naukę zdalną, w tym trybie mają uczyć się co najmniej do końca lutego

Przemysław Czarnek spotykał się z przedstawicielami Episkopatu, w resorcie dyskutuje się na temat możliwego wprowadzenia egzaminu z religii - powiedział w Radiu ZET wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski

Koronawirus w Polsce. W poniedziałek ruszyły dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on. Wszyscy nauczyciele będą szczepieni preparatem brytyjskiej firmy AstraZeneca.

Koronawirus. Kolejne zapisy na szczepienia, 360 tys. dawek Pfizera przyjechało do Polski

Do Polski w poniedziałek dotarło też ok. 360 tys. kolejnych dawek szczepionek firm Pfizer i BioNTech. Informację przekazał PAP prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. "Ok. 360 tys. szczepionek przeciw Covid-19 od firm Pfizer i BioNTech jest już w Polsce, w drodze do nas. Około 9.30 mają być już w Agencji Rezerw Materiałowych" - przekazał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu do Polski mają dotrzeć jeszcze szczepionki firmy AstraZeneca.

Nauka zdalna dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich została przedłużona do 28 lutego 2021 roku. Młodsi uczniowie - z klas I-III szkół podstawowych - nadal uczą się stacjonarnie w szkołach, zajęcia stacjonarne mają też przedszkolaki. O "jak najszybszym powrocie" uczniów klas ósmych i maturalnych mówił dziś w Radiu ZET wiceminister edukacji, Dariusz Piontkowski, podkreślając niedogodności w nauczaniu na odległość.

RadioZET.pl/PAP