Kiedy szczyt zachorowań na COVID-19 w trzeciej fali? Szef MZ podaje termin

Szczyt zachorowań na COVID-19 według prognoz ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Oznacza to, że Wielkanoc będziemy musieli prawdopodobnie spędzić tak jak Boże Narodzenie, ograniczając się do kontaktu z domownikami – powiedział w czwartek w Telewizji Trwam szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski mówił w czwartek w telewizji Trwam o prognozach dotyczących trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Szef MZ ogłosił dziś zaostrzenie restrykcji przeciwepidemicznych w dwóch województwach (mazowieckim i lubuskim), w których przekroczono wskaźnik 40 zachorowań na Covid-19 na 100 tys. osób.

Pytany w Telewizji Trwam minister wyjaśnił, że szczyt zachorowań w tzw. trzeciej fali koronawirusa spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia. To oznaczałoby, że nastąpi jeszcze przed świętami Wielkanocy.

Minister zdrowia: "Szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia"

"Według prognoz, które mamy do tej pory, szczyt zachorowań ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Święta Wielkanocne w tym roku są na początku kwietnia, więc mam nadzieję, że spędzimy je, mając za sobą tę najwyższą falę zachorowań" – powiedział Niedzielski. Dodał, że nie oznacza to wcale, że będziemy "w komfortowej sytuacji".

To wskazywałoby, że tegoroczne święta będą przypominały zeszłoroczną Wielkanoc, ale i święta Bożego Narodzenia, po których ogłoszono kwarantannę narodową. "To będzie oznaczało, że nadal musimy jednak pilnować reżimu sanitarnego i, niestety, co mówię z prawdziwym bólem serca, te święta najbliższe prawdopodobnie będziemy musieli spędzić tak jak Boże Narodzenie, jak i poprzednią Wielkanoc, czyli ograniczając się do najbliższej rodziny, do domowników, a nie spędzając je tak jak lubimy czy tak, jak się przyzwyczailiśmy, czyli w szerokim gronie" – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP