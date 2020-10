Minister zdrowia zapowiada kolejny wzrost zakażeń. ”Do 15 tys. przypadków”

Koronawirus w Polsce bije rekord za rekordem. Ministerstwo zdrowia podało w czwartek 22 października, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 12 107 osób. Zmarło 168 osób. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii w naszym kraju. Poprzedni najwyższy dzienny bilans zakażeń koronawirusem zanotowano w środę 21 października. Resort zdrowia informował wtedy o wykryciu 10 040 nowych przypadków Covid-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany w czwartek o sytuację w punktach pobrań wymazów na obecność koronawirusa drive-thru, ocenił, że do końca tygodnia spodziewa się dalszego wzrostu liczby zachorowań. Według niego, "piątkowe wyniki, które są raportowane w sobotę, być może dojdą do 15 tys. przypadków".

Nie ma tutaj strefy komfortu, trzeba się liczyć z dyskomfortem. Będziemy reagowali na kolejki w punktach pobrań drive-thru ADAM NIEDZIELSKI

Niedzielski pytany, czy rekomenduje objęcie czerwoną strefą całego kraju, podkreślił, że "według prowadzonego monitoringu mamy ciągły przyrost stref czerwonych - 317 powiatów w strefie czerwonej z ok. 380 w całym kraju". - Nie jest potrzebna decyzja, skoro mamy tak ogromny przyrost strefy czerwonej w kraju, naturalnym jest rozciągnięcie tej strefy na cały kraj - zaznaczył szef resortu zdrowia.

Konferencja prasowa premiera Morawieckiego w piątek

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem koronawirusa, m.in. dodatki do wynagrodzeń medyków skierowanych do walki z COVID-19, zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za błędy popełnione podczas leczenia i wprowadzenie prawa do odmowy sprzedaży osobom bez maseczek.

W piątek o godzinie 11 odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Mateusz Morawiecki jeszcze w środę poinformował, że będzie rekomendował Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, by od przyszłego tygodnia nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych odbywało się zdalnie lub w sposób hybrydowy. Ponadto z uwagi na dużą liczbę powiatów czerwonych będzie także rekomendował, by cała Polska od soboty była strefą czerwoną.

