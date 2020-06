Ruch między Czechami a Polską został przywrócony 15 czerwca - z jednym wyjątkiem. Granicy nie mogą przekraczać mieszkańcy województwa śląskiego, gdzie od kilku tygodni odnotowuje się największą liczbę zakażeń koronawirusem.

Wysokie kary dla Ślązaków za wjazd do Czech

Ślązacy mogą wjechać do Czech tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. do pracy, szkoły czy z przyczyn zdrowotnych. Muszą jednak mieć ze sobą aktualny negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Co więcej, za każdy inny przejazd przez obszar naszego południowego sąsiada do Austrii, Włoch czy Chorwacji Ślązakom grożą wysokie grzywny, nawet do miliona koron (około 170 tys. zł). Mieszkańcy Śląska mogą jedynie wjechać do Polski z Czech, ale i w tym przypadku muszą na granicy okazać notę dyplomatyczną polskiej ambasady w Czechach.

Polak musi udowodnić, że nie jest Ślązakiem

Jak wyjaśniła Hana Mala, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w wydawanym w Czechach miesięczniku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Zwrot, obywatel Polski najpierw musi udowodnić, gdzie mieszka.

W jaki sposób policja będzie weryfikować te informacje, skoro Polacy nie mają adresu zamieszkania w dowodach?

Wszystkie osoby mieszkające w krajach oznaczonych w semaforze na czerwono i pomarańczowo obowiązują pewne ograniczenia przy wjeździe na teren Republiki Czeskiej. I nie ma znaczenia to, gdzie tę granicę przekroczą. To obywatel Polski musi udowodnić, gdzie mieszka. W tym celu można pokazać na przykład umowę najmu, wyciąg z księgi wieczystej

- podkreśliła.

Jak dodała, kontrole na granicy będą prowadzone wyrywkowo i przeprowadzane na terenie całej Republiki Czeskiej.

Polak z województwa śląskiego, który wjechałby do Czech w celu tranzytu do Austrii, naruszyłby przepisy rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej, za co można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000000 koron

- podsumowała.

RadioZET.pl/Zwrot.cz