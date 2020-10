Nie żyje trzeci nauczyciel, który chorował na COVID-19. Miał 55 lat. Uczył w jednej z warszawskich szkół niepublicznych.

- Nie żyje nauczyciel, u którego zdiagnozowano COVID-19, aczkolwiek my głównej przyczyny śmierci nie znamy - mówi w rozmowie z "GW" pracownica szkoły odpowiedzialna za kontakty z mediami. Rodzina zmarłego nauczyciela prosiła o dyskrecje.

Koronawirus w Polsce. Nie żyje trzeci nauczyciel chory na COVID-19. Miał 55 lat

- Cała nasza społeczność szkolna została o tym poinformowana. To wieloletni pracownik naszej szkoły. Kolega, przyjaciel... Nauczyciel, który wypuścił wiele roczników uczniów. Wszyscy jesteśmy w głębokim bólu i smutku - dodaje kobieta.

55-latek to trzeci nauczyciel w Polsce, który zmarł chorując na Covid-19. Kilka dni temu zmarli 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą i 31-letni nauczyciel ze szkoły podstawowej w Zawierciu.

Nauczyciel z Zawiercia zmarł w sobotę w szpitalu w Tychach. "Dziennik Zachodni" pisał w poniedziałek, że stan 31-latka pogarszał się z godziny na godzinę. Nieoficjalnie informacje, do których dotarł "Super Express", wskazują na to, że choroba Covid-19 przebiegała u nauczyciela wyjątkowo ciężko, choć nie miał on żadnych chorób współistniejących. Nie są to jednak informacje potwierdzone.

W miniony weekend poinformowano też, że na COVID-19 zmarła 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. - To dla nas bardzo trudny moment. W naszej miejscowości znali ją wszyscy. Ona uczyła się kiedyś w tej szkole, tak jak jej rodzice, a potem dziecko - powiedziała dyrektor placówki Katarzyna Wachowska. Dyrektor podkreśliła, że przebieg choroby u zmarłej był bardzo szybki. Na zwolnieniu była od 30 września, bo po prostu bolała ją głowa. Nieco ponad tydzień temu trafiła do szpitala, gdzie leczono ją na intensywnej terapii. - Lekarze podłączyli ją pod respirator. Po tygodniu zmarła - powiedziała Wachowska.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ Super Express/ Dziennik Zachodni