Zoo gotowe na najgorszy scenariusz. Może być zmuszone do zabijania zwierząt

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią nikt nie może odwiedzać zoo w niemieckim Neumuenster, położonym na północ od Hamburga. Placówce już niedługo może zabraknąć pieniędzy na jedzenie dla swoich podopiecznych. Jeśli nie otrzyma pomocy, będzie zmuszona zacząć karmić jedne zwierzęta innymi.

Działamy jako stowarzyszenie, nie mamy żadnych miejskich pieniędzy, a państwowe dofinansowanie, po które się zgłosiliśmy, jeszcze nie dotarło

- powiedziała w środę dyrektorka zoo Verena Caspari w rozmowie z siecią medialną RND.

Niemieckie zoo przygotowało listę zwierząt do uboju na wypadek najgorszego

Placówka stworzyła plan awaryjny na wypadek, gdyby ziścił się czarny scenariusz. Powstała lista zwierząt do uboju, na której znalazł się m.in. niedźwiedź polarny o imieniu Vitus, mierzący 3,6 metra.

Jeśli nie będę już miała pieniędzy na zakup pokarmu, lub jeśli zdarzy się, że mój dostawca nie będzie mógł go dostarczyć ze względu na nowe ograniczenia, wtedy oddam zwierzęta do uboju, aby nakarmić nimi inne

- przyznała dyrektorka zoo w Neumuenster.

Zaznaczyła jednak, że to najczarniejszy scenariusz i że zoo posiada jeszcze środki na pożywienie dla zwierząt.

Jörg Junhold, szef niemieckiego krajowego stowarzyszenia ogrodów zoologicznych twierdzi, że z powodu pandemii przeciętne niemieckie zoo traci tygodniowo pół miliona euro.

Ogrody zoologiczne, w przeciwieństwie do wielu innych firm, nie mogą przejść w stan hibernacji i obniżyć kosztów. Zwierzęta wymagają codziennego karmienia i opieki, a niektóre z pomieszczeń muszą być podgrzewane do temperatury powyżej 20 st. Celsjusza.

"To nie jest kucyk"

Dyrektorka niemieckiego zoo liczy, że do najgorszego scenariusza nie dojdzie. Dodała, że inne ogrody zoologiczne na wieść o problemach obiecały dostarczyć ryby i mięso mieszkańcom parku w Neumuenster.

W sytuacji zapaści finansowej można by było też próbować oddać zwierzęta do innych ogrodów. Caspari przyznała jednak, że w przypadku tak dużych zwierząt jak Vitus może być to bardzo trudne.

To nie jest kucyk, którego można wsadzić do stajni z osłami. To duży drapieżnik, dla którego potrzeba odpowiedniego zaplecza

- powiedziała.

Koronawirus - aktualne dane. Co trzeba wiedzieć?

Koronawirus - najnowsze dane

Koronawirus w Polsce: raport, objawy, epidemia, zalecenia

Koronawirus w Polsce - mapa zachorowań z podziałem na województwa

Podejrzenie koronawirusa - co robić?

Koronawirus - infolinia NFZ

RadioZET.pl/PAP/BBC.com