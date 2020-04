Znaleźli sposób na koronawirusa? Europejskie miasto od 9 dni bez nowych zakażeń

W liczącym 104 tys. mieszkańców niemieckim mieście Jena od 9 dni nie odnotowano żadnych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak to możliwe? Miejscowość jako pierwsza nakazała mieszkańcom noszenie maseczek ochronnych. Jak wyjaśniają miejskie władze, to zdało egzamin.

Jena w Turyngii jako pierwsze miasto w Niemczech zapowiedziała wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek. Stało się to już na początku kwietnia. Jak informuje "Deutsche Welle", sukcesu w walce z koronawirusem nie byłoby, gdyby nie odpowiedzialna postawa mieszkańców, którzy solidarnie zastosowali się do tego nakazu.

Rzecznik władz miejskich Kristian Philler zaznaczył, że nie trzeba było nikogo karać w związku z nieprzestrzeganiem restrykcji. Mieszkańcy Jeny noszą maseczki ochronne w komunikacji miejskiej, sklepach czy taksówkach. Od kilku dni wymóg ten zaostrzono również do miejsc pracy.

Burmistrz Jeny Thomas podkreślił, iż fakt, że od ponad tygodnia w mieście nie odnotowano żadnego nowego przypadku koronawirusa, świadczy o tym, że decyzje władz miejskich były słuszne. Jak mówił, niektóre miasta i regiony poza granicami uznano za niebezpieczne na wiele dni, zanim zrobił to oficjalnie Instytut Roberta Kocha, a powracających z nich Niemców wysyłano na kwarantannę.

W ślad Jeny poszły inne niemieckie miasta, a od zeszłego tygodnia rząd zaleca zakrywanie nosa i ust w miejscach publicznych, w placówkach handlowych i w środkach zbiorowej komunikacji.

Koronawirus w Niemczech

Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie podał we wtorek, że w ciągu minionej doby w Niemczech zmarły 194 osoby zakażone nowym koronawirusem. Wykryto też 1785 nowych przypadków infekcji. Łączny bilans epidemii to 143 457 zakażonych i 4598 ofiar śmiertelnych.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 84 przypadki w porównaniu z poniedziałkiem. To pierwszy dobowy wzrost po dwóch dniach spadków.

Liczba nowych zakażeń zwiększyła się zaledwie o 10 przypadków w porównaniu z poniedziałkowym bilansem – poinformował RKI.

Ok. 3700 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczone w ciągu ostatniej doby. Ogółem wyzdrowiało ok. 95,2 tys. zakażonych. To 66 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Niemczech.

Dotychczas najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w Bawarii - 38 310, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 29 389 i w Badenii-Wirtemberdze - 28 712.

RadioZET.pl/Deutsche Welle