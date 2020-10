Przerażająca prognoza epidemii w Polsce. Do lutego umrze 35 tys. osób

Nowa prognoza rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce jest przerażająca. Jak wyliczył waszyngtoński Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME), do lutego 2021 roku na koronawirusa umrze 35 277 osób.

Koronawirus w Polsce wciąż bije rekordy, a najnowszy model rozwoju epidemii koronawirusa w naszym kraju opracowany przez Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IMHE) przy uniwersytecie waszyngtońskim nie jest optymistyczny. Łącznie od początku epidemii w Polsce potwierdzono obecność koronawirusa u 175 tys. 766 osób. Naukowcy ostrzegają, że poluzowanie obostrzeń w drugiej połowie grudnia może doprowadzić do ekstremalnej transmisji wirusa i 283 tys. nowych zakażeń dziennie.

Koronawirus w Polsce. Nowa prognoza rozwoju epidemii

Z prognozy IMHE wynika, że przy poluzowaniu obostrzeń szczyt pandemii koronawirusa w Polsce przypadnie na początku stycznia. Dzienna liczba ofiar wirusa SARS-CoV-2 może wynieść ok. 1746 osób.

Z kolei 1 lutego, przy powszechnym stosowaniu masek, dzienna liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem ma wynieść ok. 21 tysięcy, a przy poluzowaniu obostrzeń - nawet 101 tysięcy. Tego samego dnia umrze ok. 190 osób - jeśli będziemy nosić maseczki. W przypadku poluzowania obostrzeń 1 lutego straci życie około 1227 chorych. Według prognozy IMHE w Polsce do lutego 2021 roku na Covid-19 umrze łącznie 35 277 osób.

Koronawirus. Nowe obostrzenia w Polsce

Od soboty 17 października w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych, które zaczęły obowiązywać w poniedziałek 19 października.

Nowe obostrzenia w strefie żółtej:

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos,

ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc,

ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej,

w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2,

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób,

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe,

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,

w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność,

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe obostrzenia w strefie czerwonej:

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos,

ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc,

ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2,

- 5 os. na kasę, a dla sklepów powierzchni - 1 os. na 15 m2, zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne),

podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób,

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

RadioZET.pl/medonet.pl