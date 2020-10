Koronawirus nie odpuszcza. Od kilku dni w Polsce obserwujemy gwałtowny wzrost zakażeń. Najgorzej jest w województwie mazowieckim. W poniedziałek odnotowano tam 336 zachorowań - najwięcej w pojedynczym województwie od początku epidemii. Główny analityk ExMetrix, firmy monitorującej dane o epidemii w Polsce, obawia się, czy starczy osób w szpitalach, by zająć się najcięższymi przypadkami.

"Obecny wzrost zakażeń to początek nowej fali zachorowań. W porównaniu do poprzednich miesięcy, mamy pięciokrotny wzrost dobowych wyników. Martwimy się, czy służba zdrowia wytrzyma napór pacjentów z COVID-19. Nie chodzi o liczbę respiratorów czy miejsca w szpitalach, ale o liczbę personelu potrzebnego do zajęcia się ciężej chorymi. Tu widzę największe ryzyko" - mówił Ryszard Łukoś w rozmowie z Wirtualną Polską.

Koronawirus w Polsce. Jak długo potrwa druga fala epidemii? Ekspert ExMetrix o szczegółach

Jak wskazał główny analityk ExMetrix, w kolejnych dniach liczba zakażeń koronawirusem będzie rosnąć. Jednym z powodów ma być zmiana strategii walki z wirusem. Według nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia na test mogą skierować pacjenta teraz lekarze rodzinni. Według Ryszarda Łukosia nowe rekordy dobowych zakażeń wkrótce będą wynosić 3-4 tysiące przypadków, a do końca października w Polsce może przybyć około 50 tys. zakażonych osób.

Duże miasta, w szczególności Warszawa, prawdopodobnie zostaną zakwalifikowane do żółtych stref obostrzeń. Fala nowych zakażeń wymusi reakcję rządu i powrót do rygorów związanych z powszechnym noszeniem maseczek oraz stosowaniem surowych kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix

Ekspert powołał się m.in. na przykłady Czech i Słowacji, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy. Zaznaczył także, że jeśli szybko nie pojawi się dostępna masowo szczepionka, druga fala epidemii będzie trwać do przełomu lutego i marca.

Główny analityk ExMetrix powiedział także, kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnego szczytu zakażeń. Jego zdaniem wzrost zachorowań najprawdopodobniej nałoży się na okres Bożego Narodzenia i Sylwestra. "W tych dniach mobilność ludzi i częstotliwość spotkań jest największa. [...] Każdy z nas powinien rozważyć ryzyko spotkań z najbliższymi podczas świąt Bożego Narodzenia" - dodał.

Łukoś ma jednak również dobre wiadomości. Wraz z pięciokrotnym wzrostem zachorowań nie zwiększyła się liczba zgonów wśród zakażonych. "Umieralność maleje w porównaniu do tej z początku epidemii. Może to oznaczać, że wirus stopniowo mutuje ku łagodniejszej formie" - podsumował.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska