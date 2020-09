Z 18 do 10 spadła liczba powiatów objętych strefami czerwonymi i żółtymi. - Mam dobrą wiadomość, bo w porównaniu z poprzednim tygodniem z 18 powiatów w tej chwili w obu strefach mamy tylko 10 powiatów – poinformował Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Najnowsza lista powiatów objętych strefami czerwonymi to: Nowy Sącz (woj. małopolskie), limanowski (woj. małopolskie) i pajęczyński (woj. łódzkie).

Strefami żółtymi objęte zostały powiaty: nowosądecki (woj. małopolskie), łowicki (woj. łódzki), lipski (woj. mazowieckie), kolski (woj. wielkopolskie), konecki (woj. świętokrzyskie), przeworski (woj. podkarpackie) i kłobucki (woj. śląskie).

Nowa lista czerwonych i żółtych stref obowiązywać będzie od 5 września.

Zgodnie z najnowszą strategią walki z koronawirusem, opracowaną przez nowe kierownictwo ministerstwa zdrowia, obostrzenia będą wchodziły w życie punktowo - zależnie od stopnia transmisji wirusa w konkretnych powiatach.

Z kolei szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas, zapowiedział dziś w Radiu ZET, że rekomenduje rządowi wprowadzenie zmniejszenia dopuszczalnej liczby gości weselnych do 50 osób, a także obowiązek rejestracji weselników.

Dziś obradować będzie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Czerwona strefa – obostrzenia, zakazy, co wolno, a czego nie?

W powiatach ogłoszonych jako czerwone strefy obostrzenia sanitarne są zaostrzone. Poniżej podajemy szczegóły.

Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je można jedynie podczas posiłków).

Handel – klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek jednorazowych.

Transport publiczny i zbiorowy – w czerwonej strefie obowiązują limity: 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. Oczywiście w pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.

Imprezy rodzinne, w tym wesela – w czerwonej strefie w tego typu imprezie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.

Kościoły i inne wydarzenia religijne – jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele na terenie czerwonej strefy, to liczba osób zgromadzonych musi zostać zmniejszona o połowę. Wszyscy muszą zasłaniać usta i nos. Na uroczystości odbywają się na zewnątrz, to może w nich wziąć udział maksymalnie 150 osób. Wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos, niezależnie od dystansu.

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w czerwonej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - obecnie jest zakaz organizowanie zgromadzeń powyżej 150 osób, a uczestnicy mniejszych imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – do niedawna obowiązywał zakaz tego typu działalności z powiatach objętych czerwoną strefą.. Jednak zgodnie z nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w strefie czerwonej zniesiono m.in. zakaz prowadzenia: rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym oraz tej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dopuszczono równocześnie turnusy leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych oraz turnusy readaptacyjno-kondycyjnych podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jak również w tych podległych ministrowi obrony narodowej. W świetle tych przepisów można również prowadzić turnusy antystresowe w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra do spraw wewnętrznych.

Kina – w czerwonej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - w czerwonej strefie obowiązuje limit osób dostosowany do powierzchni. Przyjęto, że może to być 1 osoba na 10 mkw. Oczywiście wszystkie zgromadzone osoby muszą mieć zasłonięte usta i nosy, a także zachowywać dystans 1,5 m.

Na terenie czerwonej strefy obowiązuje całkowity zakaz:

organizowania dyskotek, prowadzenia klubów nocnych,

działania wesołych miasteczek, parków rozrywki, czy też działania parków rekreacyjnych.

organizowania imprez kulturalnych, sportowych.

Strefa żółta – obostrzenia, zakazy, co wolno?

Tutaj obostrzenia są znacznie łagodniejsze niż w strefie czerwonej.

Zasłanianie ust i nosa – tu obowiązują podobne zasady, jak w pozostałych strefach, czyli maseczkę lub przyłbicę należy nosić w środkach publicznego transportu, w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej, w sklepach oraz obiektach usługowych, w kościołach oraz miejscach, przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego, a także na cmentarzach. Poza tym zasłaniać usta i nos należy w miejscach ogólnodostępnych, o ile niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, czyli dystansu 1,5 m.

Handel – na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek jednorazowych.

Transport publiczny i zbiorowy – w strefie żółtej obostrzenia są łagodniejsze, tzn. w pojeździe można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% miejsc siedzących albo 50% wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej autobusu. Oczywiście w środku pojazdu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – w strefie żółtej, podobnie jak w strefie czerwonej, we wszystkich tego typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.

Imprezy rodzinne, w tym wesela – w żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.

Kościoły i wydarzenia religijne – jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele na terenie żółtej strefy, to wszystkie osoby znajdujące się w kościele (oprócz osób sprawujących kult) mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to wszystkie osoby biorące w nim udział muszą zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby, o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Zgromadzenia i imprezy inne niż rodzinne - obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, a uczestnicy mniejszych imprez muszą zachować dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja – w żółtej strefie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia sanatoryjnego jest posiadanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia tego typu leczenia.

Kina – w czerwonej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% publiczności, oczywiście przy zachowaniu dystansu 1,5 m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Siłownie, kluby i centra fitness - w czerwonej strefie obowiązuje limit osób dostosowany do powierzchni. Przyjęto, że może to być 1 osoba na 7 mkw. Oczywiście wszystkie zgromadzone osoby muszą mieć zasłonięte usta i nosy, a także zachowywać dystans 1,5 m.

Wydarzenia kulturalne i sportowe – w żółtej strefie obowiązuje obostrzenia dotyczące wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Jeśli odbywają się one w zamkniętych pomieszczeniach lub w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni, może w nich uczestniczyć maksymalnie 25% osób, wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos i zachowywać dystans 1,5 m. Jeśli wydarzenie odbywa się na otwartej przestrzeni, może w nim uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Wszyscy muszą mieć osłonięte usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.