Nowe obostrzenia obowiązują od soboty. To m.in. nakaz noszenia maseczek zamiast chust i przyłbic, częściowy lockdown w jednym województwie, powrót klas I-III do nauki zdalnej w tym regionie, oraz nowe zasady dla przekraczających granicę.

Obostrzenia wchodzą w życie w sobotę. W piątek wieczorem ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument dotyczy również nakazu noszenia maseczek. Z rozporządzenia wynika, że od soboty nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa. Do piątku obowiązywało rozporządzenie, według którego usta i nos należało zasłaniać przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Nakaz używania maseczki od soboty obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej lub statkach żeglugi śródlądowej przeznaczonymi, lub używanymi do przewozu osób.

Maseczki należy nosić również w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów czy parkingów leśnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Wymóg ten dotyczy też osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Maseczki należy nosić też w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). W rozporządzeniu wskazano również przypadki, w których nie stosuje się nakazu zakrywania ust i nosa. Są z niego zwolnione m.in. dzieci do ukończenia 5 roku życia, osoby ze względu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, oraz mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Nakazu nie stosuje się też w przypadku sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania. Maseczki nie trzeba mieć założonej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży.

Nowe obostrzenia od soboty dla osób podróżujących z Czech i Słowacji

Od soboty osoba przekraczająca granicę lądową z Czechami lub Słowacją ma mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli dotyczy to Polaka wracającego do domu, także transportem indywidualnym, negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od soboty osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce, są zobowiązane mieć negatywny wynik testu na koronawirusa przy przekraczaniu granicy.

"Dotyczy to osób przekraczających granicę różnymi środkami transportu – indywidualnymi i zbiorowymi - oraz osób przekraczających tę granicę pieszo" - informuje Straż Graniczna. "Test nie może być wykonany później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim" - zaznacza SG. Obowiązek trwającej 10 dni kwarantanny jest stosowany także do osób przekraczających lądową granicę z Czechami lub Słowacją w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania, lub pobytu Polsce niezależnie od środka transportu, którym się poruszają, także pieszo. "Natomiast osoby, które wracają do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terenie Polski i będą posiadały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie" - podkreśla SG. Ponadto obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu zwolnione są również m.in. osoby zaszczepione przeciwko koronawirusowi, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej szczepionką.

Zwolnieni z kwarantanny są też na przykład: pracownicy transgraniczni, czyli osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, uczniowie pobierający naukę w Polsce, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce, studenci kształcący się w Polsce, osoby prowadzące działalność naukową i wykonujący zadania służbowe żołnierze Sił Zbrojnych RP lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Zwolnienie obejmuje także członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, oraz kierowców wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego.

Lockdown wraca w województwie warmińsko-mazurskim

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaostrzenia rygorów sanitarnych w woj. warmińsko-mazurskim opublikowano w piątek wieczorem. Wynika z niego, że do 14 marca cały region został uznany za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym zamknięte zostały galerie handlowe, kina, teatry, baseny, korty, stoki narciarskie oraz hotele. Dzieci z klas 1-3 od poniedziałku powrócą do zdalnego nauczania.

Przed kilkoma dniami minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że obostrzenia mają wyhamować rozwój epidemii w regionie, w którym sytuacja epidemiczna pogarsza się stale od dwóch tygodni. Wskaźniki zakażeń na 10 tys. mieszkańców od wielu dni należą do najwyższych w kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w samym Olsztynie, gdzie od kilku dni brakuje miejsc na oddziałach COVID-owych we wszystkich szpitalach, chorzy wymagający hospitalizacji przewożeni są do Mrągowa, Nidzicy, czy Kętrzyna tj. o 50-70 km. Kolejki do punktów wymazowych ustawiają się na długo przed ich otwarciem, na pobranie wymazu trzeba czekać co najmniej kilkadziesiąt minut.

Zapowiedź wprowadzenia obostrzeń wywołała falę oburzenia wśród branży hotelarskiej, która zapowiedziała składanie pozwów zbiorowych argumentując, że "Zakopane się bawi, a Mazury zamykają". Poseł PO i były marszałek regionu Jacek Protas domagał się na konferencji prasowej wyjaśnień od premiera, na jakiej podstawie wprowadza się lokalny lockdown i podania, "gdzie jest próg, po którego przekroczeniu zamyka się region". Protas argumentował, że wcześniej nie zamykano regionów o podobnie trudnej sytuacji epidemicznej. Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że baseny są zamknięte "z wyłączeniem basenów: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych".

Kina, teatry, ośrodki kultury i miejsca rozrywki mogą prowadzić swoją działalność dla publiczności wyłącznie zdalnie. Muzea, czy galerie mogą prezentować te zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu. Do 14 marca 2021 r. dopuszczalne jest natomiast, ale bez udziału publiczności "prowadzenie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; nagrań fonograficznych i audiowizualnych; wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Wydarzenia sportowe mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte będą także automaty do gier hazardowych oraz kasyna, "z wyłączeniem kasyn internetowych". Wskazano, że do 14 marca 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m kw. ustanawia się zakaz handlu detalicznego właścicielom, lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych w tym aptek lub punktów aptecznych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, gazet lub książek, lub kuponów gier losowych, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, lub mebli, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, paliw.

Zgodnie z rozporządzeniem będą mogły działać zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, punkty optyczne, medyczne, bankowe, pocztowe, logistyczne oraz takie, których działalność polega na wydawaniu i odbieraniu przesyłek; punkty ubezpieczeniowe; naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy, lub wymiany opon i dętek, myjnie samochodowe; zakłady ślusarskie, szewskie, krawieckie, pralnie, punkty gastronomiczne przygotowujące i podające żywność na wynos lub dostarczające innym podmiotom żywność.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP