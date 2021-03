"Będziemy zamykać zupełnie wszystko". Szef MZ o czarnym scenariuszu

Minister zdrowia ogłosił zaostrzenie restrykcji, ale zostawił mały margines przed twardym lockdownem. Postawił jednak warunek. "Jeżeli rozszerzenie obostrzeń na całą Polskę nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to kolejne kroki będą typowym lockdownem, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko" - powiedział na konferencji prasowej.

Minister zdrowia ogłosił w środę 17 marca zaostrzenie obostrzeń. Młodsi uczniowie wrócą od przyszłego poniedziałku do nauki zdalnej, zamknięte zostaną hotele, kina, teatry, a działalność w ograniczonym zakresie będą mogły prowadzić centra handlowe.

Adam Niedzielski podkreślił, że w tej chwili obostrzenia, które obowiązywały w czterech najbardziej dotkniętych pandemią województwach, zostały rozszerzone na całą Polskę. Zaznaczył, że nie obejmują zamknięcia przedszkoli i żłobków.

O krok przed lockdownem. "Jeśli nie wygasimy epidemii, będziemy zamykać zupełnie wszystko"

Minister wyjaśniał, że kluczową przyczyną szerzenia się trzeciej fali koronawirusa jest brytyjski, bardziej zakaźny, wariant SARS-CoV-2. Podkreślił, że jeśli sytuacja epidemiczna się nie poprawi, to rząd podejmie decyzje podobne do tych z zeszłego roku i wprowadzi lockdown.

"Jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ruch nie spowoduje wygaszenia epidemii, czy przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już typowym lockdownem, sytuacją, gdzie będziemy zamykać zupełnie wszystko" - oświadczył szef MZ. Ogłoszone na konferencji restrykcje mają wejść w życie w sobotę, a dotyczące nauki - od poniedziałku. Potrwają co najmniej do 9 kwietnia.

Rząd zaleca także pracę online, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zaapelowano też o ograniczenie w czasie najbliższych świąt kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny i ewentualnie przełożenie spotkania na inny, bardziej bezpieczny czas.

RadioZET.pl/PAP