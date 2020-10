Koronawirus nie odpuszcza. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek nowe obostrzenia dla seniorów oraz dzieci i młodzieży dotyczące przemieszczania się. - Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o pozostanie w domach. Bez opieki dorosłych od 8 do 16 nie mogą poruszać się także dzieci oraz młodzież do lat 16.

Koronawirus w Polsce nie ustępuje i zbiera śmiertelne żniwo. Od soboty cała Polska będzie objęta czerwoną strefą. Rząd ogłosił m.in. nowe restrykcje związane z przemieszczaniem się. Według nowych obostrzeń w godzinach od 8 do 16 dzieci i młodzież do lat 16. nie mogą same przemieszczać się oraz spotykać w grupach.

- Mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłego - poinformował na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że "odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, także na dzieciach i młodzieży".

Ograniczenie w przemieszczaniu się także dla seniorów

Nowe obostrzenia dotyczą także osoby starsze. To one są najbardziej zagrożone w związku z epidemią. - Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o pozostanie w domach - apelował w piątek premier. Zapowiedział uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów, by pomóc osobom starszym niemającym opieki rodziny.

Szef rządu podkreślił, że na śmierć i poważne konsekwencje dla zdrowia w związku z COVID-19 narażone są przede wszystkim seniorzy.

Dlatego wprowadzam program "Ochrona seniorów". Prosimy seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu. premier Mateusz Morawiecki

Zapowiedział, że zostanie uruchomiony program solidarnościowy "Korpus Wsparcia seniorów" w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny. - "Korpus Wsparcia Seniorów" poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostanie w domach - powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył szef rządu, 70 proc. osób, które umierają na COVIS-9 to osoby powyżej 70 roku życia. - Nasze działania muszą być zdecydowane. Seniorzy bardzo proszę zostańcie w domach - apelował Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP