Nowe miejsce zakażeń koronawirusem wśród dzieci. Sanepid apeluje do rodziców

Nowe ogniska koronawirusa w województwie warmińsko-mazurskim powstały na przyjęciach z okazji 18. urodzin. Sanepid apeluje, by młodzi ludzie i ich rodzice "poważnie przemyśleli organizację w tym czasie takich imprez".

Koronawirus we wtorek 15 września w województwie warmińsko-mazurskim został potwierdzony u 21 osób. Wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko poinformował, że wśród zakażonych jest m.in. pielęgniarka ze szpitala w Ostródzie, która w ostatnim czasie brała udział we wspólnym przygotowywaniu potraw na dożynki. Nowe ogniska koronawirusa-na wzór wesel-powstają również na osiemnastkach.

– W jednej z takich imprez brało udział 50 osób, 5 z nich już ma potwierdzone zakażenie – powiedział Dzisko. Dodał, że w osiemnastkach uczestniczy młodzież z różnych klas i różnych szkół. – Co z tego, że w szkołach jest reżim sanitarny, jak po lekcjach młodzież spotyka się i imprezuje z kolegami z innych szkół? – powiedział i zaapelował, by młodzi ludzie i ich rodzice "poważnie przemyśleli organizację w tym czasie takich imprez".

Koronawirus na Warmii i Mazurach. Nowe zakażenia w szkołach

W województwie warmińsko-mazurskim zanotowano już zakażenia w ponad 25 szkołach i placówkach edukacyjnych. We wtorek na zdalne nauczanie przeszło m.in. LO IV w Olsztynie i Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Do tradycyjnej nauki po kwarantannie we wtorek wrócili uczniowie II LO w Giżycku.

W sumie od początku pandemii na Warmii i Mazurach zanotowano 1098 przypadków zakażenia, zmarło 9 osób.

RadioZET.pl/PAP