Od 18 maja restauracje, knajpki, bary i kawiarnie znów mogą być otwarte, ale muszą spełnić wytyczne sanitarno-epidemiologiczne. Nakazują one m.in. przestrzeganie w lokalach minimalnej odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego - jest to 1,5 metra. Może to być 1 metr - gdy stoliki są oddzielone przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat.

Obsługa musi dezynfekować stoliki każdorazowo po wyjściu gości, którzy, zanim do nich zasiądą, powinni odkazić dłonie. Kucharze i kelnerzy muszą pracować w rękawiczkach i maseczkach.

Nowe wytyczne dla restauracji i lokali gastronomicznych zostały opublikowane we wtorek na stronie Ministerstwa Rozwoju. Do tej pory - według rządowych wytycznych, przy jednym stoliku restauracyjnym mogła przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 3 czerwca dodano następujący zapis:

W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie MINISTERSTWO ROZWOJU

Rząd w nowych wytycznych dopuszcza również otwarcie (pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc) przestrzeni samoobsługowych. Są to:

bary sałatkowe,

stoliki z ciastami,

tzw. „wiejskie stoły”,

dozowniki do samodzielnego nalewania napojów,

bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami,

stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo).

Mateusz Morawiecki w restauracji bez maseczki i bez zachowania dystansu

Pod koniec maja zdjęcia premiera z jednej z gliwickich restauracji błyskawicznie obiegły internet, a w sieci zarzucono mu, że nie stosuje się do zasad reżimu sanitarnego, które nałożono na każdego innego Polaka. Morawiecki tłumaczył się potem, mówiąc o "zaleceniach" a nie "obowiązkach". Rzecznik rządu przeprosił za całą sytuację, ale dodał, że "pan premier nie miał świadomości", bo został "źle poinformowany".

