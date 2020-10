Ministerstwo Zdrowia ogłosiło politykę ''zero tolerancji'' dla osób, które łamią obostrzenia w Polsce. Brak maseczki będzie musiał zostać udokumentowany zaświadczeniem lekarskim. Od soboty rząd wprowadza również nowe obostrzenia w żółtej i czerwonej strefie.

Koronawirus w Polsce bije rekordy, więc minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem w celu opracowania nowych rozwiązań służących lepszej egzekucji obowiązujących obostrzeń. W sobotę zanotowano najwięcej od wybuchu epidemii nowych przypadków koronawirusa. Było ich 2367. W poniedziałek 6 października resort zdrowia poinformował o zakażeniu koronawirusem u kolejnych 2236 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 58 chorych. To najwyższa dzienna liczba zgonów od początku epidemii.

Koronawirus. Nowe zasady noszenia maseczek

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji z komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem poinformował, że w ostatnich dniach prawnicy policji i ministerstwa pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne. – W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm. (…) Przestrzeganie obostrzeń to nie tylko nasz obowiązek względem siebie, ale również nasza odpowiedzialność za inne osoby – powiedział minister.

Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, "będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki".

Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała dokumentu będzie z całą surowością karana ADAM NIEDZIELSKI

Koronawirus. Dodatkowe obostrzenia

Od soboty 10 października obowiązek zasłaniania ust i nosa będzie wprowadzony zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej. Również od soboty w strefach czerwonych lokale gastronomiczne będą pracować do godziny 22:00. Ministerstwo Zdrowia chce także wykorzystać system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do informowania mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy.

Szef resortu zdrowia poinformował również o planowanym zakazie udostępniana lokali do imprez. – Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, które przypominam, są zakazane we wszystkich strefach, udostępniały swoją przestrzeń. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza, która będzie odbywała się ''przy okazji'',, jak to się mówiło podczas tłumaczenia, będzie naruszeniem przepisów rozporządzania – powiedział Niedzielski.

Zmiany na weselach

Minister zdrowia zapowiedział, że ograniczona zostanie także liczba uczestników imprez okolicznościowych takich jak: wesela, stypy i inne tego rodzaju spotkań. – W strefie zielonej zmniejszamy liczbę uczestników imprez ze 150 do 100, w strefie żółtej ze 100 do 75, a w trefie czerwonej pozostaje bez zmian, a więc 50 uczestników, czyli ta liczba, która była poprzednio – powiedział Niedzielski.

Adam Niedzielski podkreślił, że to ostatnie obostrzenie "wejdzie z tygodniowym vacatio legis", tak żeby dać możliwość przeniesienia imprezy, aby przeorganizować swoje plany.

RadioZET.pl