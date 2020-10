10 zgonów z powodu Covid-19 w jednym regionie. Koronawirus bije rekordy

10 osób zmarło z powodu koronawirusa minionej doby w Małopolsce – wynika z najnowszych danych wojewody. To rekordowa dobowa liczba zgonów w regionie. 6 października w Polsce zmarło 58 osób, co jest najwyższą dzienną liczbą zgonów od początku epidemii.

Epidemia koronawirusa w Polsce jest coraz groźniejsza. 6 października badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 2236 osób. Z powodu koronawirusa zmarło 58 chorych - najwięcej od początku epidemii w Polsce. Łącznie chorobę wykryto dotąd u 104 tys. 316 osób, zmarło 2717 z nich.

Koronawirus w Polsce. Rekord zgonów w Małopolsce

Rekord zgonów na koronawirusa odnotowano również w poniedziałek w województwie małopolskim. Zmarli to: 88-letnia kobieta i 73-, 88- i 85-letni mężczyźni z powiatu nowosądeckiego, którzy przebywali w szpitalu w Nowym Sączu, a także 46-latek z Nowego Sącza, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W Szpitalu Uniwersyteckim zmarli także 79-latek z powiatu limanowskiego, 74-latek z powiatu nowotarskiego i 72-latek z powiatu tatrzańskiego.

Wśród zmarłych jest też podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku – 46-latka z powiatu wadowickiego. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zmarła 83-latka z powiatu suskiego. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 od początku pandemii wynosi 214.

Według danych sanepidu minionej doby w województwie zachorowały 273 kolejne osoby w wieku od 3 do 94 lat, przy czym najwięcej nowych zakażeń, bo 53, zanotowano w Krakowie. Od początku pandemii w Małopolsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 12 743 osób, przy czym wyzdrowiało – 9633.

Nowe zasady noszenia maseczek i obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych

We wtorek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło "politykę zero tolerancji" dla nieprzestrzegania obostrzeń. W ostatnich dniach prawnicy policji i ministerstwa pracowali wspólnie nad wypracowaniem takiej formuły obostrzeń, które będą łatwiej egzekwowalne. Wśród wypracowanych rozwiązań wymienił to, że bez maseczki, tam gdzie jej posiadanie jest konieczne, "będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niemożność noszenia maseczki, potwierdzający niepełnosprawność".

RadioZET.pl/PAP