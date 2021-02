Koronawirus. Obostrzenia mogą pozostać do czasu zaszczepienia całej populacji

Dr Susan Hopkins w rozmowie z brytyjską telewizją Sky News przyznała, że część obostrzeń musi obowiązywać do momentu, w którym w pełni opanujemy transmisję koronawirusa. Dyrektor zarządzająca agencją ''Public Health England'' przyznała, że ''trudno powiedzieć'', czy restrykcje tego lata mogą być bardziej rygorystyczne niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

- Jedną z rzeczy, których się nauczyliśmy, jest to, że kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, być może trochę tracą czujność, zbliżają się do siebie i przebywają w grupach. To może być jeden z obszarów, w którym może dojść do rozprzestrzeniania się infekcji - powiedziała dr Hopkins.

- Myślę, że będziemy musieli wprowadzić pewne obostrzenia do czasu zaszczepienia całej populacji, a przynajmniej całej populacji dorosłych. I nawet wtedy myślę, że będziemy musieli wiedzieć więcej o transmisji, zanim będziemy mogli uwolnić wszystko i wrócić do życia sprzed pandemii - dodała.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 3 998 655 zakażeń, z czego 115 529 zakończyło się śmiercią. W obu przypadkach to piąta najwyższa liczba na świecie. Celem brytyjskiego rządu jest zaszczepienie do połowy lutego pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli ok. 15 mln osób, zaś do końca kwietnia pozostałych dziewięciu. Do środy włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało 13 509 108 osób, a drugą - 524 447.

RadioZET.pl/Sky News/PAP