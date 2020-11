Tylko 5 osób na wigilii. Za nieprzestrzeganie nakazu nawet 30 tys. zł kary?

Obostrzenia w związku z koronawirusem zostały zaktualizowane w sobotę. Mateusz Morawiecki zapowiedział plan "100 dni solidarności w walce z Covid-19". Wśród nich m.in. zakaz przemieszczania się w okresie świąt. Premier podkreślił, że redukcja kontaktów społecznych jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii.

Obostrzenia w wigilię i Boże Narodzenie. Andrusiewicz: Nie są to i nie będą święta takie, jakie znamy

W poniedziałek do godz. 20 trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. Projekt obejmuje okres do 27 grudnia, nazwany przez premiera Mateusza Morawieckiego etapem odpowiedzialności. W dokumencie zapisano m.in. że do tego czasu zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań z wyłączeniem m.in. "imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Limit osób nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących".

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany w poniedziałek przez dziennikarzy o to, ile osób będzie mogło być przy wigilijnym stole, wyjaśnił, że w konsultowanym projekcie rozporządzenia jest szczegółowy zapis, który mówi o domownikach lub o 5 osobach. - Jest to formuła, która ma zachęcić Polaków do tego, żeby przy wigilijnym stole była rodzina najbliższa. Nie są to i nie będą święta takie, jakie znamy. To będą święta w reżimie sanitarnym. Dlatego zapis, który się pojawia, dotyczy ograniczenia liczby osób – podkreślił.

Rzecznik odpowiedział też na pytanie, czy będzie zakaz wyjazdów na święta. - Na chwilę obecną w obiegu mamy te projekty rozporządzeń, o których państwo słyszeliście. Na dziś innych przepisów nie konsultujemy – poinformował.

Nawet 30 tys. zł kary za złamanie obostrzeń

Tymczasem, złamanie nakazów i zakazów związanych z nowymi obostrzeniami Polacy mogą boleśnie odczuć. Według portalu money.pl nie będzie pilnowania limitu osób na wigilii, a policja nie będzie pukać do mieszkań. "Nie jest jednak tak, że kar w ogóle nie ma - są i to całkiem bolesne. Złamanie nakazów i zakazów może kosztować od 5 do 30 tys. zł" - donosi money.pl.

Kwestie finansowe w tej kwestii rozstrzyga "Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi". I tak ten, kto łamie przepisy dotyczące określonego sposobu przemieszczania się czy zakaz organizowania innych zgromadzeń ludności, podlega karze od 5 do 30 tys. zł. Kary (w drodze decyzji administracyjnych) wlepiają inspektorzy sanitarni. money.pl

Z informacji serwisu wynika, że rząd zdecyduje o ostatecznym kształcie świątecznych obostrzeń dopiero w połowie grudnia. Na razie są one tylko zaleceniem i o tym, czy nim pozostaną, zdecyduje sytuacja epidemiczna. Jeśli się pogorszy, rząd będzie egzekwował przepisy. "Tu litości nie będzie pod żadnym warunkiem. Wystarczy <<życzliwy donos>> sąsiadów i do drzwi jednak zapukają funkcjonariusze" - czytamy.

Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar zapytany o kary oświadczył, że w tej chwili mamy do czynienia jeszcze z projektem rozporządzenia, a nie obowiązującymi przepisami. - Projekt wciąż jest konsultowany, więc musimy poczekać na finał tych prac - powiedział. I dodał, że inspektorzy zajmują się głównie kontrolowaniem przestrzegania przepisów przez przedsiębiorców. Kontrolować Polaków podczas kolacji wigilijnej mogłaby tylko policja.

