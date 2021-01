Pacjent zmarł po reinfekcji koronawirusem. To trzeci taki przypadek na świecie

72-letni pacjent zmarł w Niemczech po reinfekcji koronawirusem. – To był wyjątkowy przypadek, po którym nie trzeba bić na alarm – mówi Carsten Watzl z Niemieckiego Towarzystwa Immunologicznego.

72-letni mieszkaniec Freudenstadt w niemieckim Schwarzwaldzie po raz pierwszy zaraził się koronawirusem w trakcie pierwszej fali pandemii Covid-19 w kwietniu 2020 roku. Jak podaje niemiecka stacja ''Deutsche Welle'', w stycznia br. mężczyzna wykonał kolejny test na obecność wirusa SARS-CoV-2. Badanie dało wynik pozytywny. Niestety 72-latek nie przeżył drugiej infekcji.

– To był wyjątkowy przypadek, po którym nie trzeba bić na alarm – powiedział Carsten Watzl, sekretarz generalny Niemieckiego Towarzystwa Immunologicznego w rozmowie z agencją prasową DPA. Eksperci przypominają, że szansa na reinfekcję jest bardzo niska. Zmarły mężczyzna miał choroby współistniejące. W trakcie pierwszego zakażenia koronawirusem najprawdopodobniej nie nabył dostatecznej odporności.

''Deutsche Welle'' powołując się na doniesienia niemieckich mediów pisze, że śmierć 72-latka po reinfekcji to dopiero trzeci taki przypadek na całym świecie. Miesiąc temu zmarł 74-letni mieszkaniec jednego z domów starców w Izraelu. W październiku 2020 roku zmarła 89-letnia Holenderka z osłabionym układem odpornościowym.

Koronawirus w Niemczech. Lockdown przedłużony do 14 lutego

W piątek 22 stycznia liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 17 862, do 2 106 262. Zmarło 859 osób z Covid-19, co zwiększyło bilans ofiar do 50 642 - wynika z danych opublikowanych przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).

Wobec utrzymującego się wysokiego poziomu zakażeń i zgonów kanclerz Angela Merkel i premierzy niemieckich krajów związkowych podjęli decyzję o przedłużeniu do 14 lutego obowiązującego obecnie twardego lockdownu i wprowadzeniu nowych ograniczeń. Zamknięte pozostaną m.in. szkoły i przedszkola, restauracje i puby, teatry i opery, a także duża część placówek handlu detalicznego, z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Merkel ostrzegła, że wobec ryzyka rozprzestrzeniania się nowych mutacji koronawirusa Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na swych granicach z krajami UE.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Deutsche Welle