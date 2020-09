Koronawirus wciąż nie jest w odwrocie. W weekend odnotowano rekord zakażeń. Wiele z nich wykrywa się w szkołach. W poniedziałek sanepid poinformował z kolei o przypadku SARS-CoV-2 u osoby, która podróżowała pociągiem. Wystosowano apel do innych pasażerów.

Koronawirus w pociągu POLREGIO relacji Poznań-Toruń

Z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie wynika, że osoba zarażona koronawirusem podróżowała pociągiem POLREGIO relacji Poznań–Toruń. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u podróżnego w sobotę.

Skład wyjechał ze stolicy Wielkopolski w czwartek o godz. 13.48. Jak się okazuje, osoba zakażona nie posiadała miejscówki, nie potrafiła więc wskazać swojego miejsca w wagonie.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie w związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie, iż w dniu 17.09.2020 r. pociągiem POL Regio relacji Poznań-Toruń (wyjazd z Poznania 13:48) podróżowała osoba, u której w dniu 19.09.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem, zwraca się do podróżujących ww. pociągiem, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów do 27.09.2020 r. zgłaszali się do swoich lekarzy POZ"- czytamy na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

"Powyższe nie dotyczy wsiadających do pociągu w Mogilnie” – dodano.

Koronawirus w Wielkopolsce

Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6842 zakażenia koronawirusem, z czego 1034 to przypadki aktywne. 254 osoby zmarły, a 5554 wyzdrowiały.

RadioZET.pl